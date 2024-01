Jedno z większych zaskoczeń ostatnich lat w mobile właśnie staje się faktem. Do gry wkracza Samsung Galaxy S24 i robi naprawdę spore zamieszanie. Firma zaprezentowała właśnie swoje nowe flagowce, czyli S24, S24 Plus i S24 Ultra.

Samsung postawił na sztuczną inteligencję i robi to bardzo dobrze. Podczas trwającego eventu Samsung Unpacked 2024 pokazał to, co już skromnie zapowiadał w trakcie targów CES 2024. Aktualnie są liderami w wykorzystaniu AI, a wszystko zapowiada się zacnie. Jesteśmy na Unpacked i relacjonujemy dla was wszystkie nowinki. Gwiazda jest jedna. To AI!

Niewątpliwie koreański producent idzie w kierunku zastąpienia laptopów, a nawet tabletów jednym urządzeniem. Najnowszy Samsung Galaxy S24 potrafi przetwarzać zdjęcia, a także obrabiać je na niespotykanym dotychczas poziomie.

Tego jeszcze nie było. Tłumacz rozmów w Samsung S24!

Jedno z większych zaskoczeń prezentacji było coś, co poniekąd pojawiało się w przeciekach, ale konkretów było brak. Mowa o translatorze, który tłumaczy na żywo rozmowę telefoniczną. Sprawdziliśmy to i działa prawie idealnie, bo zdarzają się przypadki, że nie dostaliśmy od rozmówcy odpowiedzi w naszym języku.

Zdjęcie Wszystkie modele z serii Samsung S24 są przyjemne w dotyku i mają elegancką obudowę / Przemysław Bicki / INTERIA.PL

Nie jest to jednak coś, co mogłoby przyćmić tak dużą nowinkę, której pozazdrościć może konkurencja. Aktualnie dostępne jest 13 języków w tym ficzerze, w tym język polski. Samsung poprzeczkę zawiesza bardzo wysoko, a kolejne lata stanowić będą dla producenta duże wyzwanie, aby utrzymać poziom. Czy Samsung S24 będzie modelem, który zacznie wyznaczać trendy? Na tę chwilę wszystko wskazuje na to, że tak.

Edycja zdjęć wchodzi na wyższy poziom. Samsung zastępuje mnóstwo zewnętrznych aplikacji swoją apką do zdjęć. To właśnie w niej możemy edytować fotki, usuwać elementy, czy po prostu je przemieszczać. Wszystko działa zaskakująco sprawnie. Sztuczna inteligencja może być tym, co przełamie trwający kilka ostatnich lat impas, kiedy próżno było szukać przełomowych innowacji na rynku mobile.

Zdjęcie Tytanowa obudowa w Samsungu S24 to jest to, na co czekali fani marki! / Przemysław Bicki / INTERIA.PL

O wnętrzu najnowszego flagowca Samsunga napisałem już sporo, ale warto zwrócić uwagę także na to, co mamy na zewnątrz. Tytanowa obudowa staje się teraz trendem, bez którego ciężko wchodzić na rynek. Materiał jest bardzo przyjemny w dotyku i od razu czujemy, że mamy do czynienia z czymś wartościowym z półki premium. Ekran Gorilla Glass Armor (2600 nit!) to 75 proc. mniej refleksów i to od razu rzuca się w oczy. Samsung się postarał, a poprawione krawędzie ekranu, gdzie znacząco zminimalizowano łączenia dodają uroku i tak już ekskluzywnemu designowi smartfona.

Fotografia mobilna na nowym poziomie. Jaki aparat w S24?

Nie od dzisiaj sprzęt koreańskiego producenta wyznacza trendy w fotografii mobilnej. Nie inaczej jest i tym razem, bo zamontowane obiektywy dają nam wysoką jakość, a procesory przetwarzają fotki niemalże w czasie rzeczywistym. Napakowany wysokiej jakości obkektywami i 5-krotnym zoomem optycznym (dzięki sztucznej inteligencji może to być 10x!) smartfon staje się fotograficznym kombajnem.

Zdjęcie Wyświetlacz Samsunga S24 prezentuje się wyśmienicie / Przemysław Bicki / INTERIA.PL

S24 od Samsunga zapowiada się jako hit tegorocznych premier, pamiętać jednak trzeba, że mamy dopiero początek roku, a konkurencja nie śpi. W Polsce samsungowe smartfony są bardzo popularne, a najnowszy model - jestem tego pewien - na pewno podtrzyma tę popularność.

Samsung S24 pomaga z problemami w pisaniu

Tak, najnowsze urządzenie Samsunga pomoże tym, którzy mają problemy z przelaniem swoich myśli na papier. Chcesz, aby twoja wiadomość brzmiała oficjalnie i miała poprawną składnię? Sztuczna inteligencja w S24 przetworzy twoje robocze notatki na poprawnie przygotowany tekst:

na biznesowy na codzienny, na social media.

AI podobnie zresztą będzie pracować z naszymi notatkami głosowymi. Nagrywając spotkanie biznesowe, czy szkoleniowe, możemy zlecić jego opracowanie właśnie sztucznej inteligencji. Ta wybierze najbardziej istotne informacje i zrobi z niego dokładne notki, bez zbędnych, często niepotrzebnych treści i wtrąceń.

Kamera w S24. Zrób slow motion po nagraniu

Nagrywasz wideo i dopiero po czasie orientujesz się, że fajnie byłoby je mieć w wersji slow motion? Dla nowego Samsunga to nie problem. Wykorzystując sztuczną inteligencję, smartfon dostarczy nam profesjonalne przygotowane stare wideo w wersji slow mo i nie będzie to jedynie jego spowolnienie. AI wygeneruje nam błyskawicznie dodatkowe klatki, a tak zrobiony materiał prezentuje się naprawdę profesjonalnie.

Zdjęcie Samsung jak zawsze dostarcza znakomite wersje kolorystyczne / Przemysław Bicki / INTERIA.PL

Bateria w S24 i temperatura obudowy. Koniec z grzejnikiem?

Nie od dzisiaj wiadomo, że smartfonom Samsunga często zdarzało się pełnić jedną, dodatkową funkcję w domach. Urządzenie się przegrzewało, ale zazwyczaj nie miało to wpływu na jego wydajność. Miałem okazję testować intensywnie w krótkim czasie Samsunga S24 i ani razu nie doszło do znaczącego wzrostu temperatury obudowy, co jest pozytywnym zaskoczeniem.

Najnowsze flagowce Samsunga, S24, S24 Plus i S24 Ultra to smartfony warte uwagi i warto je mieć na uwadze, jeśli myślicie o zmianie urządzenia na nowsze.

Nowy Samsung pomyśli za Ciebie

Kluczowym elementem w nowej serii Galaxy S24 jest zastosowanie modeli sztucznej inteligencji spod znaku Gemini. Firma pochwaliła się tym, że użytkownicy będą mogli korzystać z AI w zupełnie nowy, lepszy sposób. Samsung nawiązał ścisłą współpracę z Google, dzięki czemu możliwe będzie wykorzystanie pełni mocy najnowszego systemu Android 14 i nowej serii telefonów. Odpowiadać za to będzie Gemini Pro. Wszechstronny model sztucznej inteligencji najnowszej generacji pozwoli na jeszcze lepsze korzystanie z wielu aplikacji, m.in. klawiatury, notatek czy dyktafonu.

Sprawne tworzenie notatek, lepsza i inteligentna edycja zdjęć, czy nawet lepsze sugestie w Android Auto - z nowym Galaxy S24 na pewno nie zgubimy się w drodze i zawsze pozostaniemy w kontakcie.

