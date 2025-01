Gemini Live mówi już po polsku. Co potrafi AI od Google?

Co to jest Gemini?

Gemini to zaawansowany chatbot stworzony przez Google, który został oficjalnie zaprezentowany 6 grudnia 2023 roku. Stworzony jako wszechstronny asystent, potrafi interpretować i generować treści w różnych formatach, takich jak tekst, obrazy czy dźwięk. Dzięki swoim zaawansowanym możliwościom integracji z usługami Google narzędzie to wychodzi poza standardowe funkcje chatbotów, oferując kompleksowe wsparcie zarówno przy prostych zapytaniach, jak i skomplikowanych zadaniach analitycznych. Od początku 2024 roku działa pod obecną nazwą, zdobywając uznanie milionów użytkowników na całym świecie.

Premiera Gemini była odpowiedzią Google na rosnącą konkurencję w dziedzinie sztucznej inteligencji, zwłaszcza ze strony OpenAI i ich popularnego narzędzia ChatGPT. Projekt został stworzony z myślą o precyzji i wszechstronności, łącząc zaawansowane funkcje AI z intuicyjną obsługą. Kluczowym celem było pełne zintegrowanie Gemini z ekosystemem Google, co umożliwia użytkownikom łatwe wykorzystanie sztucznej inteligencji w zadaniach takich jak komunikacja mailowa, organizacja kalendarza czy automatyzacja pracy w aplikacjach. Dzięki szerokim możliwościom zastosowania Gemini stało się atrakcyjnym narzędziem zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i firm, a Google planuje dalsze rozszerzanie dostępnych funkcji, języków i regionów.

Korzystanie z Gemini jest niezwykle proste i nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej. Wystarczy pobrać aplikację ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie zalogować się na swoje konto Google. Po instalacji narzędzie oferuje różne wersje, od podstawowej, dostępnej bezpłatnie, po zaawansowane opcje w wersji premium. Warto zwrócić uwagę na model Gemini Nano, który został zoptymalizowany do pracy na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony. Dzięki lokalnemu przetwarzaniu prostych poleceń model ten zapewnia szybszą i bardziej wydajną obsługę, co czyni go praktycznym narzędziem do codziennego użytku.

Gemini live: swobodne rozmowy ze sztuczną inteligencją po polsku

Funkcja Gemini Live, wprowadzona przez Google w zeszłym roku, ustanowiła nowy standard w interakcjach z chatbotami. Początkowo dostępna wyłącznie w języku angielskim, od 20 stycznia 2025 roku obsługuje także inne języki, w tym polski. Dzięki temu użytkownicy mogą prowadzić rozmowy z asystentem w sposób bardziej naturalny i elastyczny – przerywać jego odpowiedzi, zmieniać temat lub szybko dopytywać o szczegóły. Aktualizacja objęła również języki takie jak hiszpański, niemiecki czy francuski, co znacznie rozszerzyło globalną dostępność tego innowacyjnego rozwiązania.

Dostęp do Gemini Live po polsku możliwy jest za pośrednictwem aplikacji mobilnej Gemini, która integruje się z wieloma usługami Google, w tym z Kalendarzem, Keep czy Listą zadań. Proces instalacji jest prosty – wystarczy pobrać aplikację z Google Play, zalogować się przy użyciu konta Google i włączyć moduł Live. Funkcja ta pozwala prowadzić interaktywne rozmowy głosowe, w których asystent dostosowuje się do kontekstu wypowiedzi. Obsługa języka polskiego eliminuje bariery komunikacyjne, ułatwiając na przykład przygotowanie prezentacji czy wyszukiwanie informacji o lokalnych wydarzeniach w ojczystej mowie.

Gemini Live oferuje również zaawansowane rozszerzenia, które pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości sztucznej inteligencji w codziennych zadaniach. Użytkownicy mogą korzystać z funkcji takich jak przypominanie o ważnych wydarzeniach w Kalendarzu Google, generowanie notatek czy błyskawiczna analiza przesłanych dokumentów. Integracja z ekosystemem Google sprawia, że współpraca z AI staje się bardziej wydajna i wszechstronna. Choć posiadacze urządzeń z Androidem jako pierwsi uzyskali dostęp do nowych funkcji, w najbliższych tygodniach będą one również dostępne dla użytkowników systemu iOS, co jeszcze bardziej poszerzy grono odbiorców tej innowacyjnej technologii.