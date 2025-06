Analizując skamieniałe zęby homininów z Etiopii i RPA, badacze Monash University zauważyli płytkie regularne okrągłe dołki w zębach kilku gatunków, w tym Paranthropus robustus i Australopithecus . Co ciekawe, brak ich u przedstawicieli rodzaju Homo, a także u Australopithecus africanus z południowej Afryki, mimo przebadania ponad 500 zębów. To zdaniem naukowców wyklucza hipotezę, że powstały na skutek takich czynników, jak stres, infekcje czy zaburzenia odżywiania.

Jak przekonuje Ian Towle, współautor badania i autor publikacji na The Conversation, charakterystyczne dołki w szkliwie zębów skamieniałych przodków człowieka, które przez dekady uznawano za objaw chorób lub niedożywienia, mogą być w rzeczywistości czymś zupełnie innym . Jego zespół sugeruje, że mamy tu do czynienia z nowym markerem ewolucyjnym, pozwalającym lepiej zrozumieć, jak się rozwijaliśmy.

Zęby są niezwykle ważne dla ludzi takich jak ja, którzy próbują odtworzyć, jak przebiegała ewolucja człowieka i jakie relacje łączyły naszych przodków i ich krewnych. Każdy nowy marker to potencjalnie nowe narzędzie do budowania naszego drzewa genealogicznego

Wszystko wskazuje na to, że dołki mają pochodzenie genetyczne i mogły powstać w wyniku zmian w sposobie formowania szkliwa. Przypominają one rzadką współczesną chorobę, amelogenesis imperfecta, która dotyka 1 na 1000 osób. Tyle że wśród Paranthropus występowały nawet u połowy osobników, czyli zbyt często, by mówić o patologii, a do tego utrzymywały się z podobną częstotliwością przez miliony lat.