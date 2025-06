Ale wraz z rosnącym stosowaniem pojawiły się też głosy o niepokojących skutkach ubocznych, m.in. dotyczących zdrowia jamy ustnej. Jednym z najczęściej obserwowanych efektów ubocznych stosowania semaglutydu jest tzw. Ozempic face, czyli zapadnięta, wychudzona twarz z wyraźniejszymi zmarszczkami i zwiotczałą skórą.

"Ozempic face": odchudzanie w cieniu starzenia

To dlatego, że lek nie wybiera miejsc, z których redukuje tłuszcz i działa systemowo, usuwając tkankę tłuszczową również z twarzy. Jednak zmiany w wyglądzie nie kończą się na twarzy. Coraz więcej użytkowników Ozempicu donosi o problemach w obrębie jamy ustnej, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Semaglutyd wpływa na działanie gruczołów ślinowych, powodując hiposaliwację, czyli zmniejszoną produkcję śliny. U wielu pacjentów prowadzi to do kserostomii, czyli uporczywej suchości jamy ustnej. Choć mechanizm nie jest do końca poznany, badania na zwierzętach sugerują, że semaglutyd powoduje zagęszczenie śliny, co sprawia, że traci ona swoje właściwości nawilżające. Dodatkowo lek zmniejsza uczucie pragnienia poprzez działanie na odpowiednie obszary mózgu, co prowadzi do niedostatecznego nawodnienia organizmu i nasila problem suchości.

Suchość w ustach i pogorszenie jakości śliny

Wysuszone środowisko w jamie ustnej sprzyja rozwojowi szkodliwych bakterii, jak Streptococcus mutans, Lactobacillus czy Porphyromonas gingivalis. Ta ostatnia odpowiada za powstawanie nieprzyjemnego zapachu (halitozy) poprzez produkcję lotnych związków siarki. Ponadto, brak odpowiedniego przepływu śliny utrudnia samooczyszczanie języka, co może prowadzić do jego "futrzastego" wyglądu, czyli pokrycia go białawym nalotem złożonym z bakterii i resztek jedzenia. Efekt ten jest zbliżony do tzw. porannego oddechu, tylko że występuje stale.

Wymioty i uszkodzenia szkliwa

Jednym z najczęstszych skutków ubocznych semaglutydu są nudności i wymioty. Wynikają one z opóźnionego opróżniania żołądka, co może prowadzić do uczucia pełności, dyskomfortu, a ostatecznie do wymiotów. Niestety, powtarzające się wymioty są poważnym zagrożeniem dla zdrowia jamy ustnej, ponieważ kwas solny z żołądka niszczy szkliwo zębów, szczególnie na wewnętrznej (podniebiennej) stronie zębów górnych. Uszkodzenia te są często niewidoczne dla oka, ale mogą prowadzić do nadwrażliwości i próchnicy.

Dodatkowo, w połączeniu z obniżoną produkcją śliny, szkliwo pozbawione ochrony staje się wyjątkowo podatne na erozję. Ślina pełni bowiem funkcję bufora, który neutralizuje kwasy i tworzy cienką warstwę ochronną na zębach. U osób stosujących semaglutyd warstwa ta może być znacznie osłabiona, dlatego tak ważne jest przestrzeganie kilku ważnych zasad, jak:

regularne picie wody - 6-8 szklanek dziennie pomaga utrzymać odpowiednie nawodnienie i wspomaga produkcję śliny,

guma do żucia bez cukru - pobudza naturalne wydzielanie śliny. Gumy z eukaliptusem mogą również pomóc w walce z nieświeżym oddechem,

probiotyki - zarówno w formie suplementów, jak i poprzez spożywanie jogurtów czy kefirów, mogą przywrócić równowagę bakteryjną w jamie ustnej,

dbanie o higienę jamy ustnej - szczotkowanie zębów dwa razy dziennie, stosowanie płukanek, unikanie kwaśnych i słodkich napojów,

małe posiłki - jedzenie mniejszych porcji zmniejsza ryzyko wymiotów.

