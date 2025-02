Naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Tufts wyhodowali ludzkie komórki zębów w pysku świni, co daje nadzieję, że uda się doprowadzić do stworzenia biologicznych zamienników implantów dentystycznych. Mieszankę ludzkich i świńskich komórek zębowych umieszczone na specjalnym “rusztowaniu”. Z czasem wszczepiono je w żuchwy kilku dorosłych świń miniaturowych Yucatan i hodowano przez 2-4 miesiące.

Zaobserwowano formowanie się tkanek. W części przypadków u świń wyrosły struktury przypominające zęby człowieka. Wyniki te mogą w przyszłości prowadzić do stworzenia naturalnych zamienników zębów dla ludzi, co mogłoby zastąpić obecne syntetyczne implanty dentystyczne.

Oczywiście po uzyskaniu zadowalających rezultatów w testach na zwierzętach badacze przystąpią do badań na ludziach. Zapewnienie, że komórki zębów nie będą się niekontrolowanie rozmnażać, co mogłoby prowadzić do powstania nowotworów, jest kluczowe, by w ogóle rozważać wprowadzenie produktu na rynek.