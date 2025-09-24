Spis treści: Polskie ceny Xiaomi 15T i 15T Pro Zawartość opakowania z Xiaomi 15T Pierwsze wrażenia z Xiaomi 15T Łączność bezprzewodowa bez sieci komórkowych i Wi-Fi Aparat w Xiaomi 15T. Solidny zestaw Leica Szybka aktualizacja do Androida 16 z HyperOS 3 i pojemna bateria Czy warto kupić Xiaomi 15T?

Xiaomi wprowadza do oferty w Polsce nowe smartfony. Są to modele Xiaomi 15T i 15T Pro. Seria T słynie z tego, że za niewiele oferuje dostęp do wielu rozwiązań, które często zarezerwowane są dla półki premium. Tutaj jednak ceny są znacznie niższe. Zobaczmy więc, ile kosztują nowe telefony w Polsce.

Polskie ceny Xiaomi 15T i 15T Pro

Xiaomi 15T i 15T Pro debiutują w Polsce w kilku konfiguracjach sprzętowych oraz trzech wariantach kolorystycznych obudowy. Ceny prezentują się następująco.

Xiaomi 15T 12 GB + 256 GB - 2699 złotych

Xiaomi 15T 12 GB + 512 GB - 2999 złotych

Xiaomi 15T Pro 12 GB + 256 GB - 3399 złotych

Xiaomi 15T Pro 12 GB + 512 GB - 3699 złotych

Xiaomi 15T Pro 12 GB + 1 TB - 3999 złotych

Pierwszy z telefonów można kupić w kolorach czarnym, srebrnym i różowozłotym. Natomiast Xiaomi 15T Pro w dwóch pierwszych z wymienionych oraz Mocha Gold.

Warto również zwrócić uwagę na ofertę na start. Tutaj zasada jest prosta - im droższe urządzenie klient kupi, tym może liczyć na atrakcyjniejszy prezent. Decydując się na zakup Xiaomi 15T Pro w wersji z 1 TB pamięci jest to hulajnoga elektryczna Electric Scooter Elite o wartości 1499 złotych. W przypadku edycji 512 GB jest to Vacuum Cleaner G20 Max lub Robot Vacuum H40 kosztujące (odpowiednio) 999 i 1099 złotych.

Na prezenty mogą liczyć także klienci decydujący się na zakup podstawowych wersji telefonów z 256 GB pamięci na dane. Do modelu 15T dorzucany jest projektor Smart Projector L1 o wartości 849 złotych. W przypadku wersji Pro jest to tablet Redmi Pad Pro 2 kosztujący 1299 złotych.

Zawartość opakowania z Xiaomi 15T

Smartfona Xiaomi 15T otrzymałem na początku tygodnia i mogę podzielić się pierwszymi wrażeniami. Zacznijmy jednak od zawartości opakowania. Co znajdziemy w pudełku? Oczywiście z wyjątkiem samego telefonu?

Egzemplarz Xiaomi 15T, który otrzymałem, ma srebrny kolor. W środku znalazłem także kabel z końcówkami USB A i C, trochę papierologii i spinacz do tacki na kartę SIM. Ładowarki oczywiście nie ma, ale do tego już chyba przywykliśmy. Jest jednak coś jeszcze, o czym nie pamięta każdy producent telefonów, a szkoda.

Zawartość opakowania z Xiaomi 15T. Dawid Długosz INTERIA.PL

Xiaomi dorzuca również dedykowane etui silikonowe. Zawsze to jakaś ochrona na start i firma o tym nie zapomniała, co należy zaliczyć do plusów. Szkoda, że nie wszyscy mają to na uwadze.

Pierwsze wrażenia z Xiaomi 15T

Otrzymamy przeze mnie smartfon Xiaomi 15T ma srebrny kolor, jak już wspomniałem i trzeba przyznać, że ten wariant kolorystyczny prezentuje się naprawdę dobrze. Producent postawił na dotychczasowe wzornictwo, które według mnie jest udane. Większe zmiany nadejdą dopiero z serią 17, ale tej w Polsce zapewne prędko nie ujrzymy.

Smartfon prezentuje się naprawdę dobrze. Z przodu znajduje się płaski ekran AMOLED-owy z dosyć wąskimi ramkami i rozdzielczości 1.5K, który ponadto zapewnia zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Boczna ramka została wykonana z aluminium. Natomiast plecki wykonano z włókna szklanego, co zapewnia odpowiednią wytrzymałość, a sam materiał wygląda atrakcyjnie. Telefon dobrze leży w ręku i się nie ślizga. Cała bryła przypomina szczotkowane aluminium, co z pewnością może się podobać.

Telefon ma tylko dwa przyciski na jednym z boków. Są to włącznik oraz do sterowania głośnością. Na spodzie jest złącze USB C, otwory dla głośników oraz slot dla karty SIM.

Łączność bezprzewodowa bez sieci komórkowych i Wi-Fi

Na uwagę w serii 15T zasługuje z pewnością implementacja rozwiązania o nazwie Xiaomi Offline Communication, które jest częścią pakietu Astral Communication. Producent chwali się, że w ten sposób można korzystać z komunikacji głosowej w miejscach, gdzie nie tylko nie ma zasięgu Wi-Fi, ale również sieci komórkowych. Funkcja wspomagana jest przez tuner Surge T1S Tuner.

Xiaomi 15T ma pozwalać na nawiązywanie połączeń głosowych bez Wi-Fi i sieci komórkowych. Dawid Długosz INTERIA.PL

Tuner Xiaomi Surge T1S Tuner, który elastycznie wykorzystuje sygnały GPS, Wi-Fi, Bluetooth i sieci komórkowej. Współpracuje on z systemem Super Antenna Array, wyposażonym w wysokowydajną antenę, poprawiającym ogólną wydajność sieci komórkowej oraz AI Smart Antenna Switching, który maksymalizuje moc sygnału. Ten zintegrowany system pomaga utrzymać silne i stabilne połączenia

W przypadku Xiaomi 15T Offline Communication ma działać w odległości do 1,3 km. Jeszcze lepiej jest w modelu Pro, gdzie producent deklaruje zasięg wynoszący nawet 1,9 km.

Aparat w Xiaomi 15T. Solidny zestaw Leica

Xiaomi kontynuuje współpracę z firmą Leica, której logo znajduje się na obudowie. Główny aparat fotograficzny ma soczewkę optyczną Leica Summilux, która ma radzić sobie w nawet trudnych warunkach oświetleniowych. Ponadto w modelu Pro jest też teleobiektyw Leica 5x Pro.

Firma twierdzi, że Xiaomi 15T ma zestaw aparatów (kamera składa się z trzech obiektywów), które zapewniają dostęp do ogniskowych od 15 mm do 92 mm (do 230 mm w wersji Pro). Nie zabrakło też wsparcia dla nagrywania wideo w jakości 4K i 120 klatkach na sekundę. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Xiaomi 15T ma zestaw trzech aparatów i marka kontynuuje współpracę z Leicą. Dawid Długosz INTERIA.PL

Nie spędziłem na tyle dużo czasu z aparatem Xiaomi 15T, aby móc dokładnie ocenić jego możliwości, ale na pierwszy rzut oka proponowany zestaw jest całkiem ciekawy i pozwoli na robienie zdjęć w różnych warunkach. Na uwagę zasługuje dostępność wielu trybów do fotografowania, o czym użytkownik jest informowany od razu po uruchomieniu kamery.

Szybka aktualizacja do Androida 16 z HyperOS 3 i pojemna bateria

Telefon po rozpakowaniu pracuje pod kontrolą Androida 15 z nakładką HyperOS 2. Oprogramowanie działa płynnie, co zapewnia połączenie całkiem mocnego procesora MediaTeka z 12 GB pamięci RAM. Do większości zadań nie potrzeba nic więcej. Jednak już wkrótce właściciele telefonów mają dostać aktualizację do Androida 16 z najnowszym HyperOS 3, co da dostęp do wielu nowych funkcji i ulepszeń.

Aparat fotograficzny Xiaomi 15T daje dostęp do różnych trybów. Dawid Długosz INTERIA.PL

Energię w Xiaomi 15T dostarcza bateria o pojemności 5500 mAh, a więc ponadprzeciętna. Ponadto wspiera ona szybkie ładowanie z wykorzystaniem ładowarki o mocy 67 W. Minusem jest brak bezprzewodowego ładowania (jest w wersji Pro), co dla pewnej grupy klientów może stanowić spore ograniczenie.

Czy warto kupić Xiaomi 15T?

To zależy, ale jest to z pewnością ciekawa propozycja w przedziale poniżej 3 tys. złotych. Nierzadko można tu wybierać wśród różnych średniaków, ale seria T słynie z tego, że klienci mogą liczyć na większy dostęp do rozwiązań znanych z droższych telefonów z półki premium, które są po prostu znacznie droższe.

Potrójny aparat fotograficzny z obiektywami Leica, dosyć pojemna bateria i całkiem niezła wydajność (choć nie tak duża jak we flagowcach). To wszystko za mniej niż 3 tys. złotych. Minusem z pewnością jest brak wsparcia dla ładowania bezprzewodowego, ale nie można mieć wszystkiego.

Dodatkowym atutem jest ciekawa oferta na start, gdzie można liczyć na atrakcyjne prezenty. To sprawia, że serią Xiaomi 15T z pewnością warto się zainteresować.

