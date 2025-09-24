Xiaomi 15T debiutuje w Polsce i znamy ceny. Pierwsze wrażenia

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Xiaomi 15T i 15 Pro to nowe smartfony lubianej marki, które debiutują w Polsce. Znamy ceny i specyfikacje techniczne. Spędziłem z nowym flagowcem trochę czasu i mogę podzielić się wrażeniami. Xiaomi 15T to smartfon znacznie tańszy od wielu droższych modeli z półki premium, a wiele im nie ustępuje.

Xiaomi 15T debiutuje w Polsce i znamy ceny. Pierwsze wrażenia.
Xiaomi 15T debiutuje w Polsce i znamy ceny. Pierwsze wrażenia.Dawid DługoszINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Polskie ceny Xiaomi 15T i 15T Pro
  2. Zawartość opakowania z Xiaomi 15T
  3. Pierwsze wrażenia z Xiaomi 15T
  4. Łączność bezprzewodowa bez sieci komórkowych i Wi-Fi
  5. Aparat w Xiaomi 15T. Solidny zestaw Leica
  6. Szybka aktualizacja do Androida 16 z HyperOS 3 i pojemna bateria
  7. Czy warto kupić Xiaomi 15T?

Xiaomi wprowadza do oferty w Polsce nowe smartfony. Są to modele Xiaomi 15T i 15T Pro. Seria T słynie z tego, że za niewiele oferuje dostęp do wielu rozwiązań, które często zarezerwowane są dla półki premium. Tutaj jednak ceny są znacznie niższe. Zobaczmy więc, ile kosztują nowe telefony w Polsce.

Polskie ceny Xiaomi 15T i 15T Pro

Xiaomi 15T i 15T Pro debiutują w Polsce w kilku konfiguracjach sprzętowych oraz trzech wariantach kolorystycznych obudowy. Ceny prezentują się następująco.

  • Xiaomi 15T 12 GB + 256 GB - 2699 złotych
  • Xiaomi 15T 12 GB + 512 GB - 2999 złotych
  • Xiaomi 15T Pro 12 GB + 256 GB - 3399 złotych
  • Xiaomi 15T Pro 12 GB + 512 GB - 3699 złotych
  • Xiaomi 15T Pro 12 GB + 1 TB - 3999 złotych

Pierwszy z telefonów można kupić w kolorach czarnym, srebrnym i różowozłotym. Natomiast Xiaomi 15T Pro w dwóch pierwszych z wymienionych oraz Mocha Gold.

Warto również zwrócić uwagę na ofertę na start. Tutaj zasada jest prosta - im droższe urządzenie klient kupi, tym może liczyć na atrakcyjniejszy prezent. Decydując się na zakup Xiaomi 15T Pro w wersji z 1 TB pamięci jest to hulajnoga elektryczna Electric Scooter Elite o wartości 1499 złotych. W przypadku edycji 512 GB jest to Vacuum Cleaner G20 Max lub Robot Vacuum H40 kosztujące (odpowiednio) 999 i 1099 złotych.

Na prezenty mogą liczyć także klienci decydujący się na zakup podstawowych wersji telefonów z 256 GB pamięci na dane. Do modelu 15T dorzucany jest projektor Smart Projector L1 o wartości 849 złotych. W przypadku wersji Pro jest to tablet Redmi Pad Pro 2 kosztujący 1299 złotych.

Zawartość opakowania z Xiaomi 15T

Smartfona Xiaomi 15T otrzymałem na początku tygodnia i mogę podzielić się pierwszymi wrażeniami. Zacznijmy jednak od zawartości opakowania. Co znajdziemy w pudełku? Oczywiście z wyjątkiem samego telefonu?

Egzemplarz Xiaomi 15T, który otrzymałem, ma srebrny kolor. W środku znalazłem także kabel z końcówkami USB A i C, trochę papierologii i spinacz do tacki na kartę SIM. Ładowarki oczywiście nie ma, ale do tego już chyba przywykliśmy. Jest jednak coś jeszcze, o czym nie pamięta każdy producent telefonów, a szkoda.

Nowoczesny smartfon marki Xiaomi leżący obok otwartego opakowania, do którego dołączone są silikonowe etui, kabel USB oraz dokumentacja. Wszystko umieszczone na drewnianej powierzchni.
Zawartość opakowania z Xiaomi 15T.Dawid DługoszINTERIA.PL

Xiaomi dorzuca również dedykowane etui silikonowe. Zawsze to jakaś ochrona na start i firma o tym nie zapomniała, co należy zaliczyć do plusów. Szkoda, że nie wszyscy mają to na uwadze.

Pierwsze wrażenia z Xiaomi 15T

Otrzymamy przeze mnie smartfon Xiaomi 15T ma srebrny kolor, jak już wspomniałem i trzeba przyznać, że ten wariant kolorystyczny prezentuje się naprawdę dobrze. Producent postawił na dotychczasowe wzornictwo, które według mnie jest udane. Większe zmiany nadejdą dopiero z serią 17, ale tej w Polsce zapewne prędko nie ujrzymy.

Smartfon prezentuje się naprawdę dobrze. Z przodu znajduje się płaski ekran AMOLED-owy z dosyć wąskimi ramkami i rozdzielczości 1.5K, który ponadto zapewnia zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Boczna ramka została wykonana z aluminium. Natomiast plecki wykonano z włókna szklanego, co zapewnia odpowiednią wytrzymałość, a sam materiał wygląda atrakcyjnie. Telefon dobrze leży w ręku i się nie ślizga. Cała bryła przypomina szczotkowane aluminium, co z pewnością może się podobać.

Telefon ma tylko dwa przyciski na jednym z boków. Są to włącznik oraz do sterowania głośnością. Na spodzie jest złącze USB C, otwory dla głośników oraz slot dla karty SIM.

Łączność bezprzewodowa bez sieci komórkowych i Wi-Fi

Na uwagę w serii 15T zasługuje z pewnością implementacja rozwiązania o nazwie Xiaomi Offline Communication, które jest częścią pakietu Astral Communication. Producent chwali się, że w ten sposób można korzystać z komunikacji głosowej w miejscach, gdzie nie tylko nie ma zasięgu Wi-Fi, ale również sieci komórkowych. Funkcja wspomagana jest przez tuner Surge T1S Tuner.

Nowoczesny smartfon trzymany w lewej ręce na tle zielonej trawy, ekran telefonu pokazuje aplikacje oraz powiadomienia, górna część wyświetlacza prezentuje godzinę i datę.
Xiaomi 15T ma pozwalać na nawiązywanie połączeń głosowych bez Wi-Fi i sieci komórkowych.Dawid DługoszINTERIA.PL
Tuner Xiaomi Surge T1S Tuner, który elastycznie wykorzystuje sygnały GPS, Wi-Fi, Bluetooth i sieci komórkowej. Współpracuje on z systemem Super Antenna Array, wyposażonym w wysokowydajną antenę, poprawiającym ogólną wydajność sieci komórkowej oraz AI Smart Antenna Switching, który maksymalizuje moc sygnału. Ten zintegrowany system pomaga utrzymać silne i stabilne połączenia 
wyjaśnia Xiaomi.

W przypadku Xiaomi 15T Offline Communication ma działać w odległości do 1,3 km. Jeszcze lepiej jest w modelu Pro, gdzie producent deklaruje zasięg wynoszący nawet 1,9 km.

Aparat w Xiaomi 15T. Solidny zestaw Leica

Xiaomi kontynuuje współpracę z firmą Leica, której logo znajduje się na obudowie. Główny aparat fotograficzny ma soczewkę optyczną Leica Summilux, która ma radzić sobie w nawet trudnych warunkach oświetleniowych. Ponadto w modelu Pro jest też teleobiektyw Leica 5x Pro.

Firma twierdzi, że Xiaomi 15T ma zestaw aparatów (kamera składa się z trzech obiektywów), które zapewniają dostęp do ogniskowych od 15 mm do 92 mm (do 230 mm w wersji Pro). Nie zabrakło też wsparcia dla nagrywania wideo w jakości 4K i 120 klatkach na sekundę. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Metaliczny moduł aparatu z trzema dużymi obiektywami oraz logotypem Leica na prostokątnej obudowie smartfona, na tle rozmazanego drewnianego podłoża.
Xiaomi 15T ma zestaw trzech aparatów i marka kontynuuje współpracę z Leicą.Dawid DługoszINTERIA.PL

Nie spędziłem na tyle dużo czasu z aparatem Xiaomi 15T, aby móc dokładnie ocenić jego możliwości, ale na pierwszy rzut oka proponowany zestaw jest całkiem ciekawy i pozwoli na robienie zdjęć w różnych warunkach. Na uwagę zasługuje dostępność wielu trybów do fotografowania, o czym użytkownik jest informowany od razu po uruchomieniu kamery.

Szybka aktualizacja do Androida 16 z HyperOS 3 i pojemna bateria

Telefon po rozpakowaniu pracuje pod kontrolą Androida 15 z nakładką HyperOS 2. Oprogramowanie działa płynnie, co zapewnia połączenie całkiem mocnego procesora MediaTeka z 12 GB pamięci RAM. Do większości zadań nie potrzeba nic więcej. Jednak już wkrótce właściciele telefonów mają dostać aktualizację do Androida 16 z najnowszym HyperOS 3, co da dostęp do wielu nowych funkcji i ulepszeń.

Dłoń trzymająca smartfon, na ekranie którego widać aplikację aparatu fotograficznego skierowaną na skalistą powierzchnię z roślinami, w tle podobny krajobraz z suchymi trawami i kamieniami.
Aparat fotograficzny Xiaomi 15T daje dostęp do różnych trybów.Dawid DługoszINTERIA.PL

Energię w Xiaomi 15T dostarcza bateria o pojemności 5500 mAh, a więc ponadprzeciętna. Ponadto wspiera ona szybkie ładowanie z wykorzystaniem ładowarki o mocy 67 W. Minusem jest brak bezprzewodowego ładowania (jest w wersji Pro), co dla pewnej grupy klientów może stanowić spore ograniczenie.

Czy warto kupić Xiaomi 15T?

To zależy, ale jest to z pewnością ciekawa propozycja w przedziale poniżej 3 tys. złotych. Nierzadko można tu wybierać wśród różnych średniaków, ale seria T słynie z tego, że klienci mogą liczyć na większy dostęp do rozwiązań znanych z droższych telefonów z półki premium, które są po prostu znacznie droższe.

Potrójny aparat fotograficzny z obiektywami Leica, dosyć pojemna bateria i całkiem niezła wydajność (choć nie tak duża jak we flagowcach). To wszystko za mniej niż 3 tys. złotych. Minusem z pewnością jest brak wsparcia dla ładowania bezprzewodowego, ale nie można mieć wszystkiego.

Zobacz również:

Mobilne studio fotograficzne w twojej kieszeni. Najlepsze aplikacje do edycji zdjęć
Technologia

Edytuj zdjęcia z AI. Najlepsze aplikacje, które musisz mieć w telefonie

Anna Czowalla

Dodatkowym atutem jest ciekawa oferta na start, gdzie można liczyć na atrakcyjne prezenty. To sprawia, że serią Xiaomi 15T z pewnością warto się zainteresować.

''Wydarzenia'': Rekord na aukcji w Polsce. Rzeźba za kilka milionów złotychPolsat NewsPolsat News

Najnowsze