Jak przekonują naukowcy w nowym badaniu, musimy się jeszcze wiele dowiedzieć o aspirynie, bo przez lata ukrywała przed nami swoje możliwości, a przynajmniej w zakresie walki z rakiem. Od lat sugerowano wprawdzie, że może mieć właściwości przeciwnowotworowe , co skłoniło głównego badacza, Rahula Roychoudhuriego i jego zespół z Uniwersytetu Cambridge do przyjrzenia się tej kwestii, ale dopiero teraz udało się znaleźć dowody.

Co istotne, kilka dużych randomizowanych badań klinicznych, pierwotnie zaprojektowanych do oceny korzyści kardiologicznych wynikających ze stosowania aspiryny, nieoczekiwanie wykazało, że uczestnicy przyjmujący codziennie aspirynę mieli niższą śmiertelność z powodu raka

Jak dodaje, szczególnie zaintrygował ich fakt, że te korzystne efekty pojawiły się już po kilku latach stosowania aspiryny - zbyt szybko, by można było to wyjaśnić wyłącznie poprzez zapobieganie nowym przypadkom raka. Na podstawie tych danych naukowcy zaczęli podejrzewać, że aspiryna skuteczniej zapobiega przerzutom nowotworowym niż samemu powstawaniu nowotworów. I są to w sumie dobre wieści, bo przerzuty są szczególnie trudne do leczenia i często prowadzą do śmierci pacjenta.