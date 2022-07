Mówiąc o drastycznych środkach zapobiegawczych, mamy na myśli ustawienie w jednej z wielkich chińskich fabryk setek namiotów. Gdy tylko władze ogłoszą kolejny lockdown, a jest to już niemal pewne, pracownicy nie powrócą do swoich domów, tylko pozostaną w fabrykach na wiele dni, a może nawet tygodni.

Chiny szykują się na potężne lockdowny COVID-19

To wszystko brzmi przerażająco, ale chińskie korporacje technologiczne nie mają innego wyjścia. Od ich produkcji uzależnionych jest wiele firm z całego świata. Gdy dojdzie do przestoju związanego z lockdownem, to boleśnie odczuje to wiele branż, które w swojej codziennej pracy wykorzystują systemy i podzespoły komputerowe.

Na dobry początek setki namiotów pojawiło się w fabryce układów scalonych firmy SK hynix w chińskim Wuxi. Standardowo produkuje się tam nawet 180 tysięcy wafli krzemowych miesięcznie, ale ostatnio mocno ograniczono wydajność ze względu na wzrost zachorowań na COVID-19.

Problemy Chin uderzą w gospodarki całego świata

Nie tylko SK hynix tak reaguje, wcześniej podobne kroki poczyniły koncerny Intel i Samsung w Wietnamie. W przypadku Chin, korporacje bardzo obawiają się lockdownów. Wiele z nich znajduje się w poważnych tarapatach finansowych, a teraz nad nimi zawisło widmo kolejnych lockdownów.

Ostatni gigantyczny lockdown w Chinach miał miejsce w Szanghaju. Całe miasto zamarło na ponad dziesięć tygodni. Wówczas doszło do fali zamieszek wywołanej przez mieszkańców, którzy skarżyli się, że władze nie zadbały o ich wyżywienie i warunki bytowe. Eksperci uważają, że COVID-19 szybko nie opuści Państwa Środka. W najbliższych czasie możemy spodziewać się kolejnych lockdownów, które mogą pogrążyć w chaosie firmy z całego świata.