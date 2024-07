Jednorazowe tampony pochłaniające krew menstruacyjną były używane już w starożytnym Egipcie, gdzie wykonywano je ze zmiękczonych i zrolowanych liści papirusu. Ich popularność w nowożytnym świecie rozpoczęła się jednak w 1929 roku, kiedy to lekarz Earle Haas opatentował swój pomysł na tampon z aplikatorem.

Od tego czasu cieszą się niesłabnącą popularnością i jak wynika z raportu Harvard T.H. Chan School of Public Health, korzystanie z nich deklaruje blisko połowa (47 proc.) ankietowanych. A że większość kobiet miesiączkuje przez kilkadziesiąt długich lat swojego życia, to nietrudno wyobrazić sobie ilość zużywanych produktów higienicznych.

Tampony mogą powodować poważne problemy

I tu pojawia się problem, bo jak wynika z nowego badania UC Berkeley School of Public Health zatytułowanego "Tampons as a source of exposure to metal(loid)s", w którym naukowcy przebadali 30 tamponów 14 marek, znaleźć można w nich - zarówno w tamponach organicznych, jak i nieorganicznych - aż 16 metali, w tym toksycznych typu ołów, arsen i kadm, które mogą zwiększać ryzyko chorób układu krążenia, raka, niepłodności, a nawet demencji.