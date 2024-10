Spis treści: 01 Paszport w telefonie? Nowy pomysł Komisji Europejskiej

Paszport w telefonie? Nowy pomysł Komisji Europejskiej

Komisja Europejska 8 października opublikowała nowe propozycje przepisów, tym razem dotyczące dużych zmian w paszportach i dowodach osobistych obywateli wspólnoty. Jak czytamy w oficjalnym wpisie na stronie Komisji, planuje się wprowadzić cyfrowe dokumenty, które służą obywatelom do przekraczania granic strefy Schengen. Oznacza to, że zarówno paszport, jak i dowód osobisty otrzymają cyfrową formę, która będzie dostępna z poziomu telefonu komórkowego.

Obywatel posiadający cyfrowe wersje dokumentów będzie mógł przekroczyć granicę Schengen, a dodatkowo skorzystać z szybszego i bezpiecznego sposobu kontroli. Głównym celem wprowadzenia tak dużej zmiany jest przyspieszenie kontroli granicznych i zwiększenie płynności przechodzenia przez przejścia graniczne.

Przekrocz granicę z aplikacją

Cyfrowe wersje dokumentów będą wyposażone w niezbędne informacje - te same, które znajdują się w paszporcie czy dowodzie osobistym, lecz bez odcisku palca. Nie zabraknie podstawowych danych osobistych, jak również fotografii posiadacza. Co istotne, cyfrowy paszport i dowód osobisty będą dobrowolne i darmowe. Nie będą to obowiązkowe dokumenty do przekraczania granic, a osoby korzystające z fizycznych wersji dokumentów i tak będą mogły podróżować.

Swoją propozycję Komisja Europejska argumentuje w następujący sposób:

Poprawa bezpieczeństwa - utrudnienie posługiwania się fałszywymi dokumentami

- utrudnienie posługiwania się fałszywymi dokumentami Poprawa efektywności kontroli granicznych

Płynniejsze i szybsze przekraczanie granic

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla obywateli UE

Cyfrowe dokumenty (paszport, dowód osobisty) to nie jedyne nowości, jakie ma na celu opracowanie Komisja Europejska. Pojawi się również specjalna aplikacja EU Digital Travel, która ułatwi podróżowanie po Schengen. Pozwoli na przesyłanie swoich dokumentów i planów podróży służbom szybciej, co ułatwi i usprawni proces kontroli. Rzeczy do tej pory załatwiane np. przy okienku na lotnisku, zostaną przygotowane cyfrowo - zaoszczędzimy czas i ułatwimy sobie całą procedurę. Ponownie jednak nie będzie to obowiązkowe.

mObywatel za granicą?

Taki plan od razu budzi skojarzenia z polską aplikacją mObywatel, w której mamy m.in. cyfrowy dowód osobisty i nie tylko. Warto jednak pamiętać, że ten dokument nie uprawnia nas do podróży zagranicznych. Przy przekraczaniu granicy nadal musimy mieć ze sobą fizyczny egzemplarz dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wszystko zmieni zatem projekt Komisji Europejskiej, który faktycznie pozwoli na korzystanie z cyfrowych dokumentów podczas podróży.

Istnieje jednak szansa, że polskie doświadczenie w digitalizacji dokumentów pozwoli nam sprawniej przygotować się do wdrożenia nowego systemu obowiązującego w całej strefie Schengen. O komentarz w tej sprawie poprosiłem Ministerstwo Cyfryzacji:

Ministerstwo Cyfryzacji aktualnie koncentruje się na pracach nad tzw. portfelem tożsamościowym, który obejmuje testy transgraniczne oraz uczestnictwo w pilotażach na dużą skalę, które rozpoczną się na początku 2025 roku. Głównym celem tych działań jest ułatwienie obywatelom dostępu do cyfrowych usług i dokumentów oraz zapewnienie ich interoperacyjności na poziomie europejskim. Mateusz Pawłowicz, Ministerstwo Cyfryzacji

Czy zostały już podjęte jakieś działania? Na razie jest na to za wcześnie:

Na obecnym etapie jest jednak jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnych decyzjach dotyczących wprowadzenia cyfrowych paszportów w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji uważnie monitoruje inicjatywy europejskie i uczestniczy w dyskusjach na forum UE. Standardy wypracowane w ramach portfela tożsamościowego mogą w przyszłości zostać wykorzystane w takich inicjatywach, ale na ten moment nie zostały podjęte konkretne działania w sprawie cyfrowych paszportów. Kluczowym priorytetem Ministerstwa jest zapewnienie, aby ewentualne wprowadzenie takich rozwiązań było zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Mateusz Pawłowicz, Ministerstwo Cyfryzacji

Na więcej informacji musimy zatem poczekać.