Polskie prawo jazdy za granicą

Dokumenty z aplikacji mObywatel za granicą Polski? Niestety, jest to obecnie niemożliwe. O ile polski dowód osobisty na wakacjach w Unii Europejskiej jak najbardziej się przyda (choćby przy przekraczaniu granicy), to jego cyfrowy odpowiednik nie będzie respektowany. Do tej pory sprawa wyglądała podobnie w przypadku innych dokumentów z aplikacji.

Ten stan rzeczy może jednak ulec zmianie, a wszystko za sprawą programu Ministerstwa Cyfryzacji, który ma na celu wprowadzenie wielu zmian. Rozpoczęto pilotażowy program, który docelowo umożliwi korzystanie z polskiego prawa jazdy w aplikacji za granicą. Będzie to spora rewolucja i wygoda dla polskich kierowców, którzy np. wyjeżdżają na wakacje poza granice Polski.

Prawo jazdy w telefonie poza Polską

Ministerstwo chce wprowadzenia elektronicznego prawa jazdy, które będzie honorowane w Unii Europejskiej. Docelowo elektroniczny dokument ma być akceptowany w 10 krajach wspólnoty oraz w Ukrainie. Wprowadzenie w życie tych zmian ma ułatwić możliwość weryfikowania tożsamości klientów wypożyczalni samochodów poza naszym krajem. W ten sposób będzie można legitymować się jedynie prawem jazdy, na dodatek tym z aplikacji mObywatel.

To jednak nie koniec zmian, bo elektroniczny dokument honorowany w Unii Europejskiej ma pozwolić m.in. na:

dostęp do elektronicznych recept

rejestrowania kart SIM

otwierania rachunków bankowych

dostęp do usług e-urzędowych

dostęp do podpisu elektronicznego

Zmiany w mObywatelu bez konkretnej daty

Nie wiadomo kiedy uda się wprowadzić rzeczone zmiany. Na razie jest to jedynie projekt, który najpewniej będzie rozwijany jeszcze przez jakiś czas. Możliwe, że zajmie się nim dopiero kolejny rząd z nowym ministrem cyfryzacji.

Ten zaprzysiężony w poniedziałek 27 listopada nie przewidział takiego stanowiska wśród powołanych resortów.