Siły Zbrojne Ukrainy pochwaliły się zestrzeleniem rosyjskiego samolotu szturmowego Su-25 w okolicach Bachmutu, gdzie obecnie trwają najbardziej zaciekłe walki. Można śmiało rzec, że to prawdziwe piekło na Ziemi. Średnia życia żołnierza tam to zaledwie 4 godziny.

Co ciekawe, Su-25 zostały niedawno włączone do nowej rosyjskiej strategicznej jednostki lotnictwa szturmowego w Zachodnim Okręgu Wojskowym. Nowa flota samolotów jest odpowiedzialna za wsparcie naziemnych rosyjskich wojsk w Ukrainie. To właśnie jeden z samolotów tej jednostki został zniszczony nad Bachmutem.

