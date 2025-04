Czy tomografia komputerowa jest bezpieczna? Badanie może wywołać raka

Tomografia komputerowa okazuje się nie taka bezpieczna, jak myśleliśmy do tej pory. W samych tylko Stanach Zjednoczonych badanie tomografem przeprowadzane jest rocznie na 62 mln pacjentów około 93 mln razy. Mimo że ta metoda jest świetna w wykrywaniu raka, to sama może go wywoływać. Jej działanie kancerogenne jest porównywane z alkoholem. Oto do jakich alarmujących wniosków doszli naukowcy, którzy przeprowadzili nowe badanie.