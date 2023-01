Od dawna wiadomo, że promienie ultrafioletowe (UV) przy wysokich ekspozycjach może powodować nowotwory, ale do tej pory bezpieczeństwo lamp używanych w salonach kosmetycznych nie było kwestionowane. To się właśnie zmienia i naukowcy nie mają najlepszych wieści dla kobiet z całego świata, które korzystają z usług hybrydowego/żelowego manicure. Najnowsze badanie sugeruje, że trwałość i wygoda tego typu lakierów do paznokci mają swoją cenę, nie tylko w gotówce - korzystanie z lamp UV stosowanych do ich utwardzania może powodować uszkodzenia i mutacje DNA.

Koniec lamp UV w salonach kosmetycznych?

Jak się okazuje, urządzenia tego typu nie tylko wyglądają jak małe solaria dla dłoni i stóp, ale i mogą powodować podobne szkody, bo chociaż lampy UV do paznokci są mniej intensywne i mają inne spektrum, to ich promieniowanie nadal łatwo przenika przez skórę. Co ciekawe, temat był wcześniej podejmowany przez naukowców, ale badania populacyjne wykazały niewielki lub brak związku między tymi urządzeniami a rakiem skóry - nowe badanie na poziomie molekularnym dostarcza jednak niepokojące wyniki.