Jak przekonują specjaliści, jedyne naprawdę bezpieczne miejsce podczas wybuchu jądrowego to takie, które jest jak najbardziej oddalone od eksplozji - wszystko, co znajduje się zbyt blisko, natychmiast odparowuje, a promieniowanie może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia nawet z dużej odległości. Jest też inne niebezpieczeństwo, a mianowicie fala uderzeniowa generowana przez eksplozję, która może wytworzyć prędkość wystarczającą do uniesienia ludzi w powietrze i spowodowania poważnych obrażeń.

Gdzie schronić się przed wybuchem jądrowym? Marsz, do kąta!

Kiedy jednak zaczynają wyć syreny alarmowe, nasze możliwości i czas na ukrycie są bardzo mocno ograniczone, dlatego naukowcy postanowili sprawdzić, gdzie najlepiej schronić się przed wybuchem atomowym w takich warunkach. Pierwsze, co przychodzi nam do głowy, to ukrycie się pod ziemią lub we wzmocnionym budynku, ale czy to faktycznie dobry pomysł? W nowym badaniu opublikowanym w Physics of Fluids zespół naukowców opisuje swoją symulację eksplozji bomby atomowej z konwencjonalnego międzykontynentalnego pocisku balistycznego i późniejszej fali uderzeniowej w celu sprawdzenia ich wpływu na ludzi ukrywających się w pomieszczeniach.