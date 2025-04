Jak informuje WHO, w 2022 roku na raka piersi zachorowało na świecie 2,3 mln kobiet, a 670 tys. zmarło, co jasno pokazuje, z jak groźnym przeciwnikiem się mierzymy. Ale właśnie zyskaliśmy sojusznika w postaci nowego raportu WCRF, który jest kompleksowym przeglądem badań nad wpływem diety i stylu życia na ryzyko raka piersi. Jak wyjaśnia dr Dora Romaguera z Instytutu Badań Zdrowotnych Balearów, rak piersi to najczęstszy nowotwór wśród kobiet na świecie, a dokument przygotowany przez naukowców dostarcza jasnych dowodów, że styl życia i dieta mają tu ogromne znaczenie.

Cztery zalecenia dla kobiet

Badacze przygotowali cztery podstawowe zalecenia profilaktyczne, tj. utrzymuj zdrową masę ciała i bądź aktywna fizycznie; jedz dużo warzyw, owoców i produktów bogatych w błonnik; ogranicz czerwone mięso, przetworzoną żywność i słodkie napoje oraz unikaj alkoholu i palenia.

Co ważne, WCRF wzywa do całkowitego odstawienia alkoholu i jest to zalecenie wykraczające poza obecne rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (a także wiele krajowych zaleceń), która do tej pory nie wzywała do pełnej abstynencji, a jedynie ograniczenia spożywania i unikania "szkodliwego używania".

Jeden drink dziennie wystarczy, by zwiększyć ryzyko

Sally Kum z organizacji Breast Cancer Now sugeruje jednak, że nie powinno to być dla nas dużym zaskoczeniem. Bo chociaż na ryzyko raka piersi wpływa wiele czynników, z których część jest od nas niezależna, to na niektóre mamy wpływ, a według nowych badań alkohol zwiększa ryzyko i już jeden drink dziennie wystarczy, by je podnieść. Według twardych danych ok. 8 proc. przypadków raka piersi jest bezpośrednio związanych z alkoholem, więc trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie ma tu żadnych "bezpiecznych" ilości.

Nowy raport organizacji Alcohol Change UK, opublikowany tego samego dnia co raport, wskazuje, że nawet spożywanie alkoholu poniżej 14 jednostek tygodniowo może wiązać się z wyższym ryzykiem raka i chorób serca. Fundacja apeluje więc o lepsze oznakowanie alkoholu, które jasno informowałoby o zagrożeniach zdrowotnych.

Przez lata utrzymywano fałszywy podział, że problemy z alkoholem dotyczą tylko osób uzależnionych. Tymczasem dowody są jednoznaczne - alkohol szkodzi każdemu, nawet w niewielkich ilościach

