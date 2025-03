Najmniejsze, największe, najciekawsze. Lista wyjątkowych miejsc jest długa

Na naszej planecie istnieje wiele niezwykłych miejsc, które imponują swoją unikalnością i historią. Można tu wymienić wiele rozmaitych punktów, takich jak np. pełen gejzerów Park Narodowy Yellowstone, czy też Wyspę Wielkanocną z zagadkowymi posągami. Jednak nie tylko tak duże i rozpoznawalne obszary są warte zainteresowania.

Jednym z takich ciekawych miejsc jest też bowiem skrawek lądu uznawany za najmniejszą zamieszkaną wyspę na świecie. Wysepka znana jest jako Just Room Enough Island lub Hub Island. Ta malutka przestrzeń mieści jedynie jeden dom, drzewo i parę krzewów, co czyni ją prawdziwą ciekawostką geograficzną.

Najmniejsza taka wyspa na Ziemi. Just Room Enough zgarnęła rekord Guinnessa

Just Room Enough Island znajduje się w archipelagu Tysiąca Wysp na rzece Świętego Wawrzyńca, tuż przy granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady. Uznaje się, że wysepka ona ok. 310 m2. Została ona zakupiona przez rodzinę Sizeland w latach 50. XX wieku. Mówi się, że szukali oni spokojnego miejsca, które zapewni im dobry wypoczynek. Maleńki skrawek lądu na środku wody brzmiał więc jak doskonały pomysł.

Aby spełnić kryteria uznania tego skalistego skrawka za zamieszkaną wyspę, rodzina zasadziła na niej drzewo i zbudowała niewielki dom. Niedługo później wysepka Just Enough Room zaczęła przykuwać coraz większą uwagę, aż w 1982 roku uznana została za najmniejszą zamieszkałą wyspę na świecie przez Księgę rekordów Guinnessa.

Obecnie Just Room Enough Island cieszy się dużym zainteresowaniem turystów i miłośników niezwykłych miejsc. Wyspa nieustannie przyciąga uwagę skromnymi rozmiarami. Prywatną posesję można podziwiać z daleka - jest ona popularnym punktem do oglądania z łodzi w trakcie wycieczek po okolicy łańcucha Tysiąca Wysp.

Wyspa Just Room Enough to ciekawy punkt, który przyciąga turystów pływających po rzece Św. Wawrzyńca. Sergey Ashmarin, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36475988 Wikimedia Commons

Najmniejsza zaludniona wyspa na świecie wzbudza emocje

Nie brakuje tu także kontrowersji. Zdaniem niektórych, kwestia rekordu Hub Island jest dyskusyjna, ponieważ w różnych zakątkach świata, np. Skandynawii, również można znaleźć wiele zabudowanych pojedynczymi domami wysepek. Ponadto pojawia się wiele komentarzy dotyczących bezpieczeństwa mieszkania na takim skrawku lądu, a także żartów - jak na przykład ten o zdecydowanym odradzaniu wynajmu lunatykom.

Co by nie mówić o tym miejscu, prezentuje się ono bardzo malowniczo, stanowiąc przy tym przyjemną ciekawostkę. Wszak nie jest to codziennością, żeby spotykać domy ulokowane w takich miejscach, a nawet jeśli znajdują się one na wyspach - nie zawsze obraz ten przywodzi na myśl dom położony jakby bezpośrednio na tafli wody.

