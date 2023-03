Masz czasem ochotę rzucić wszystko i wynieść się z dala od cywilizacji? Może ten dom zainspiruje Cię do znalezienia swojego zacisznego miejsca. Znajduje się na niewielkiej wyspie, a zamiast budzika właściciela wita odgłos wypoczywających w pobliżu fok.

Zdjęcie