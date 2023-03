W Chinach odkryto ceglany grobowiec z niecodziennymi ornamentami

Badania były prowadzone przez Shanxi Provincial Institute of Archaeology w pobliżu Dongfengshan w prowincji Shanxi. Odkryty grobowiec pochodzi z okresu 1115-1234 AD, kiedy panowała dynastia Jin.

Grobowiec został zbudowany na planie kwadratu o boku 2 m. Sufit znajduje się na wysokości 3,4 m i tworzy ośmiokątny stropodach z 13 ułożonymi pochyłymi warstwami cegieł. Co ciekawe cały grobowiec powstał z rzeźbionych w specyficzny sposób cegieł, otóż miały one imitować swym wyglądem drewno. Kompleks składa się z głównej komory grobowej i prowadzących do niej schodów. Jednakże by dojść do tego punktu, archeolodzy musieli pokonać specjalnie zapieczętowane drzwi.