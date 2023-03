I to jest właśnie nasz największy problem. Może gdybyśmy potrafili skupić się na jednym konkretnym poście, to wówczas potrafilibyśmy zręcznie wychwycić próbę oszukania naszych oczu. Tak jednak nie jest i nigdy nie będzie, ponieważ ilość wpisów i treści na samym tylko Twitterze jest ogromna. Przeznaczając średnio kilka czy kilkanaście sekund na wpis możemy ewentualnie zwrócić uwagę na błąd w temacie, który jest nam bliski. A takie zdjęcie?

No nie da się, koniec i kropka. Gdy osoby generowane przez sztuczną inteligencję miały dziwnego rodzaju defekty lub deformacje, to sprawa była prosta. Piąta wersja Midjourney pokazała nam jednak, że poradzono sobie np. z ludzkimi dłońmi - przynajmniej w niektórych przypadkach. Chyba łatwo sobie wyobrazić, jaką moc będą mieć takie generatory za rok czy dwa.

Wracając jednak do tematu papieża zawadiaki (nie mogłem się powstrzymać, widząc go w takiej kreacji), wprawne oko dostrzeże kilka mankamentów. Postać sprawia wrażenie sztucznej, głównie przez swoją skórę. Jej odcień przypomina figurę woskową czy inne tworzywo, z których wykonuje się na przykład zabawkowe lalki. Dodajmy do tego fakt, że dziwnie prezentują się odbicia na okularach.

To zdaniem niektórych wystarczający argument, aby stwierdzić, że za obrazem stoi AI. Sądzę jednak, że można by to wytłumaczyć dziwną obróbką zdjęć czy specyficznym obiektywem np. w smartfonie. Widzieliście pewnie całą masę cukierkowych fotografii, które wasi znajomi wrzucali do internetu po zakupie nowego smartfona - tam również kolory były dziwne, a niektóre odbicia przyprawiały o mdłości.

Do czego zmierzam? Przede wszystkim do faktu, że wady i artefakty na fotografiach to nie jest jednoznaczny czynnik wskazujący na fejk - występują one nawet w jak najbardziej prawdziwych ujęciach. Mamy zatem problem, bo odgórne regulacje (i nie tylko) są potrzebne od zaraz.

Franciszek wspiera technologię

Co ciekawe, sam zainteresowany nie tak dawno pochwalał rozwój technologii, w tym narzędzi sztucznej inteligencji. Jego zdaniem twórcy nowoczesnych rozwiązań mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój ludzkości. Pozostaje jednak kwestia etyczna i z nią Franciszek zgłosił się do technologicznych gigantów - aby trzymać wszystko w moralnych ryzach.

Nie sposób się z tym nie zgodzić, ponieważ nie będziemy w stanie wejść w nową erę suchą stopą bez odpowiedniej kontroli działalności sztucznej inteligencji. Scenariusz, w którym wszystko wszędzie próbuje nas oszukać jest niestety bardzo prawdopodobny. Czy jednak same regulacje wystarczą?