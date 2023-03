Donald Trump, 45. prezydent Stanów Zjednoczonych, informował niedawno, że spodziewa się aresztowania. W serwisie społecznościowym Truth Social, którego jest właścicielem, napisał: "(...) leading Republican candidate and former president of the United States will be arrested on Tuesday of next week" — co możemy przetłumaczyć jako "Przodujący kandydat republikanów i były prezydent Stanów Zjednoczonych będzie aresztowany w przyszły wtorek".

Nie trzeba było długo czekać, aby w internecie pojawiły się zdjęcia z aresztowania polityka. To znaczy... Nie do końca.