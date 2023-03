Zdjęcia rodem ze sztucznej inteligencji

Chatboty i generatory treści trafiają do różnych programów na potęgę - wystarczy tylko wskazać wyszukiwarki internetowe i wyścig Microsoftu oraz Google. Obie te firmy postawiły spore pieniądze na wykorzystanie nowych rozwiązań w swoich internetowych narzędziach. A co z obrazkami?

W tym aspekcie należy zainteresować się Midjourney. Nowa, już piąta wersja generatora obrazów przez sztuczną inteligencję ma zapewnić jeszcze lepsze, bardziej realistyczne i wyjątkowe grafiki. Do sieci trafiło sporo próbek możliwości. Są one naprawdę genialne!

Zdjęcie Efekt prac Midjourney v5. / Matt Wolfe/Twitter / Twitter

Jak oceniacie powyższy obrazek? Wizerunek znanego aktora przypomina efekt prac utalentowanego rysownika czy grafika. To jednak nie koniec możliwości Midjourney v5, a sam przyznam, że i tak jest jednym z mniej ciekawych. Interesująco robi się wtedy, gdy kompletnie nie możemy odróżnić rzeczywistości od cyfrowego obrazka wygenerowanego przez sztuczną inteligencję.

Zdjęcie Chleb wygenerowany przez Midjourney v5. / Matt Wolfe/Twitter / Twitter

Spragnieni hiperrealizmu? No to rzućie okiem na poniższą fotografię pracowni artystycznej, która w całości zostałą wygenerowana przez nadchodzące Midjourney v5.

Zdjęcie Pracownia artystyczna Midjourney v5. / Dave Lee/Twitter / Twitter

Co ciekawe, Midjourney v5 ma coraz lepiej radzić sobie z ludzkimi dłońmi. To spory problem który od początku towarzyszył grafikom tworzonym przez sztuczną inteligencję. Ta zwyczajnie nie mogła poradzić sobie z tym elementem budowy naszego ciała. Jego dopracowanie sprawi, że zdjęcia będą jeszcze bardziej realistyczne, a my coraz rzadziej będziemy potrafili rozróżnić, czy to fotografia, czy wygenerowany obrazek.