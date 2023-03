Spis treści: 01 ChatGPT 4.0. Czy to nadal sztuczna inteligencja?

02 ChatGPT-4 nie tylko do tekstów. Zinterpretuje też obrazy i filmy

03 ChatGPT-4 zdaje egzaminy celująco...

04 ChatGPT-4 i szansa, żeby codzienne życie było prostsze

ChatGPT 4.0. Czy to nadal sztuczna inteligencja?

Chociaż mówi się, że sztuczna inteligencja nie ma z tą prawdziwą nic wspólnego i opiera się jedynie na algorytmach, to informacje dotyczące nowej wersji ChatGPT-4 robią ogromne wrażenie. Gdy jeszcze niedawno korzystaliśmy z wersji pochodzącej z listopada 2022 roku, to w najnowszej 4.0 czeka nas więcej kreatywności i inteligencji ze strony bota. Chociaż może lepiej byłoby użyć słowa spryt i zaawansowanie.

Jak zapowiedzieli sami twórcy, ChatGPT-4 ma poprawić szereg mankamentów swojego poprzednika i być w stanie w wielu aspektach dorównywać człowiekowi. Najnowsza odsłona tej sztucznej inteligencji ma być zdolna do np. zdania egzaminu adwokackiego i szeregu innych testów naukowych - co więcej, ma to robić na poziomie czołowych 10%, a więc znacząco przewyższać wyniki wielu i tak bystrych osób. To jednak nie koniec.

ChatGPT-4 nie tylko do tekstów. Zinterpretuje też obrazy i filmy

ChatGPT-4 coraz mocniej zbliża się do futurystycznego obrazu sztucznej inteligencji, który znamy z różnych filmów i innych dzieł kultury. Najnowsza wersja (dostępna obecnie dla abonentów usługi) pozwala nie tylko wymieniać tekstowe zdania, ale jest też zdolna do bardziej abstrakcyjnego myślenia i interpretowania np. obrazów czy filmów. Wreszcie możemy wysłać botowi zabawny obrazek, a on doskonale wytłumaczy nam, na czym polega dowcip. Jeszcze nie tak dawno było to kompletnie nieosiągalne!

Znajomość i wykorzystywanie sarkazmu oraz humoru to nie jedyne nowości w świecie ChatGPT-4. Twórcy chcą rozwijać jego wszechstronność, dzięki czemu będzie można na podstawie odpowiedniego opisu otrzymać wygenerowaną grafikę czy filmik. Nie wiadomo, czy osiągnięty zostanie poziom opisywanego wczoraj Midjourney v5, ale to w dalszym ciągu robi ogromne wrażenie.

ChatGPT-4 zdaje egzaminy celująco...

Bardziej kreatywne i wielowątkowe podejście do spraw w zasadzie nie ma ograniczeń. Możliwość dogłębniejszej interpretacji poskutkuje udzielaniem skutecznych porad w zakresie skomplikowanych dziedzin (np. prawnych czy medycznych), a także będzie stanowić wsparcie w pracy specjalistów. Czy zastąpi ich na dotychczasowych stanowiskach? Niekoniecznie - może jednak okazać się niezbędnym narzędziem przyszłości.

Z drugiej strony, może ChatGPT faktycznie stanie się pełnoprawnym członkiem społeczności? W zdawaniu egzaminów radzi sobie naprawdę dobrze. Sprawdźcie zresztą sami, jaki postęp osiągnęli jego twórcy w porównaniu do poprzedniej wersji. Widać to wyraźnie na grafice udostępnionej przez Wojtka Kardysa na Twitterze:

Zdjęcie Różnice w zdawalności egzaminów ChatGPT 4 i poprzedniej wersji / Twitter / materiał zewnętrzny

Wyższy pasek równa się wyższemu wynikowi uzyskanemu przez sztuczną inteligencję. Dodatkowo, zielone odcienie górujące nad niebieskimi prezentują różnicę na korzyść najnowszej, czwartej wersji ChatGPT.

Niezbyt duży przeskok został zanotowany np. w historii czy psychologii, ogromny postęp odnotowano zaś w chemii, prawie czy naukach ekonomicznych. Widać zatem, w jakim kierunku poszli twórcy. Większe zrozumienie niuansów, interpretowanie i doszukiwanie się wniosków to coś, z czym ChatGPT-4 poradzi sobie jeszcze lepiej. Czy można nazwać taki rozwój zagrożeniem dla ludzi, czy jednak bliżej mu do szansy?

ChatGPT-4 i szansa, żeby codzienne życie było prostsze

Sądzę, że powinniśmy używać słowa szansa. Przed ludźmi pojawia się pewnego rodzaju wyzwanie, jakim jest nauka korzystania ze sztucznej inteligencji. To jednak otwiera wrota do zupełnie nowego i przede wszystkim łatwiejszego świata. Na przykład w codziennym życiu, gdy nie mamy szans zrozumieć wszystkich aspektów prawa czy ekonomii. Z pomocą przyjść może bot, który da nam odpowiedzi na specyficzne i trudne pytania.

Od razu zinterpretuje przedstawioną sytuację, podając rozwiązanie - lub przynajmniej odpowiednio nas do niego zbliżając. W tych czasach jest zbyt wiele rzeczy, w których moglibyśmy "stawać się ekspertami" - ciężko jest poznawać wszystkie tajniki danego tematu, na przykład chcąc zająć się jakimś hobby, jednocześnie nie spędzając setek godzin na forach. W ten sposób możemy łatwo i przyjemnie uzyskać odpowiedź na nurtujące nas pytania.

