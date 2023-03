Sztuczna inteligencja mówi „przepraszam” za wymordowanie połowy ludzkości

Jest to pomnik upamiętniający koniec ludzkości w wykonaniu skruszonej sztucznej inteligencji. Wystawa łączy w sobie niepokojące elementy komiksowe ze zwięzłymi obserwacjami wygłaszanymi przez sztuczną inteligencję w stronę odwiedzających muzeum ludzi.

Koncepcja muzeum polega na tym, że znajdujemy się w postapokaliptycznym świecie, w którym sztuczna inteligencja zniszczyła już większość ludzkości. Ale potem AI zdaje sobie sprawę, że to było złe i tworzy rodzaj pomnika dla człowieka, więc slogan naszego programu brzmi „przepraszam za zabicie większości ludzkości". mówi kuratorka wystawy Audrey Kim

Ogólna sztuczna inteligencja

Koncepcja ogólnej czy też silnej sztucznej inteligencji to bardziej mgliste zagadnienie niż prosta sztuczna inteligencja taka jak na przykład popularny ChatGPT. W teorii ogólna sztuczna inteligencja ma być w stanie wykonywać i rozumieć skomplikowane zagadnienia tak jak ludzie, bądź ewentualnie inne zwierzęta. Ogólna AI od prostej różni się tym, że prosta sztuczna inteligencja ma zadanie rozwiązywanie jednego konkretnego problemu, jej celem nie jest zdobycie ogólnych zdolności poznawczych.

Stoi ona w opozycji do inteligencji ogólnej zwanej też silną, która ma rozumieć i się uczyć. Ma umieć zrobić wszystko to, co w stanie jest zrobić człowiek. Kuratorka wystawy stara się ukazać poprzez tę wystawę, jakie niebezpieczeństwa mogą wiązać się z rozwojem sztucznej inteligencji. Wraz z coraz szybciej posuwającym się rozwojem sztucznej inteligencji, rozwija się dialog na temat bezpieczeństwa najnowszych technologii. Przede wszystkim chodzi o zwrócenie uwagi na to, czy zalety wykorzystywania sztucznej inteligencji kompensują wady z nią związane.