Google boi się upadku swojej wyszukiwarki

Jak donosi The New York Times, Sundar Pichai, dyrektor generalny Alphabet, zorganizował serię spotkań w siedzibach koncernu w celu skłonienia pracowników do przygotowania zakrojonego na szeroką skalę projektu walki z "diabelską technologią", jaką dla niego jest Chat GPT czy DALL-E. Wiadomo, że Google może stracić miliardy dolarów i pozycję na rynku. Dzięki wyszukiwarce, Google ma wpływ na miliardy ludzi i może sterować społeczeństwami, serwując konkretne informacje.

Według The New York Times, pracownicy giganta mają opracować konkurencyjny system wobec Chatu GPT i DALL-E. Google dysponuje niebotycznymi funduszami na rozwój takich technologii. Zapowiada się zatem potężna walka pomiędzy tymi projektami. Możemy spodziewać się, że w nadchodzących latach rozwój technologi SI mocno przyspieszy.

Ciekawe też, jak programiści SI rozwiążą problem trapiący chatobty w kwestii niepoprawnego politycznie komentowania różnych wydarzeń. Miejmy tylko wszyscy nadzieję, że nie wyniknie z tego coś, co zagrozi istnieniu ludzkości. Mamy tu na myśli narzędzie do masowej cenzury informacji, Wiele serwisów i koncernów coraz częściej skupia się właśnie na tworzeniu systemów permanentnej cenzury i tworzenia wizji świata zgodnej z ideologiami głoszonymi przez najbogatszych ludzi na Ziemi.