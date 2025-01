Bieguny niedostępności, miejsca na mapie świata, które są określane jako najdalsze lub najtrudniejsze do osiągnięcia, od lat budzą zainteresowanie badaczy oraz pasjonatów. Niektóre z tych punktów mogą m.in. skrywać odpowiedzi na pytania o przeszłość Ziemi.

Jednym z najsłynniejszych biegunów niedostępności, nazywanym też "najbardziej niedostępnym miejscem na Ziemi", jest Punkt Nemo. To miejsce, które znajduje się najdalej od lądu. Leży on na Oceanie Spokojnym i jest oddalony od wybrzeży o ok. 2688 km.