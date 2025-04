Projekt CAMILA to przełom. Rozmawiamy ze współzałożycielem Eycore.

Tomasz Kusowski: Narodowy Program Obserwacji ZiemiCAMILA (Country Awareness Mission in Land Analysis) jest wynikiem podpisanej w październiku 2023 roku umowy pomiędzy Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Europejską Agencją Kosmiczną. Zakłada on budowę pełnego systemu satelitarnego opartego w maksymalnym stopniu na polskich technologiach. Celem jest więc nie tylko finalny operacyjny system składający się przynajmniej z trzech satelitów, ale konsolidacja i wsparcie polskiej myśli technicznej.

TK: Eycore odpowiada za opracowanie i dostarczenie sensora radarowego SAR, który stanowi ładunek użyteczny satelity. Projektujemy kompletny system obrazowania - od projektowania elektroniki wysokiej częstotliwości, przez oprogramowanie sterujące, po zaawansowane algorytmy przetwarzania danych radarowych na użyteczne zdjęcia satelitarne. Współpracujemy ściśle z Creotech Instruments oraz Europejską Agencją Kosmiczną, aby zapewnić najwyższą jakość technologii, zgodną z wymaganiami misji. Jest to bardzo ważna część projektu, ponieważ po pierwsze będzie to pierwszy polski satelita radarowy, a dodatkowo jest to największy i najbardziej złożony satelita w całym programie CAMILA.

R: Co wpłynęło na decyzję o dołączeniu do konsorcjum CAMILA?

TK: Satelita CAMILA wyposażony w nasz system SAR będzie jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie mikrosatelitów tego typu w Europie. Łączymy wysoką rozdzielczość obrazowania z kompaktową i energooszczędną architekturą, co pozwala znacząco obniżyć koszt misji, nie rezygnując z jakości danych. Nasz system opiera się na nowoczesnych układach nadawczo-odbiorczych i elastycznej, skalowalnej architekturze sensora, co umożliwia dostosowanie parametrów obrazowania do konkretnych potrzeb - zarówno cywilnych, jak i militarnych. To technologia zaprojektowana w Polsce, z ambicją konkurowania na rynkach międzynarodowych.