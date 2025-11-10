Spis treści: Fakty o oceanach Tajemnicze dźwięki z oceanu. Poznaj Bloopa i Julię SS Ourang Medan. Przerażająca historia statku-widmo Tajemniczy gatunek żyjący głęboko pod wodą

Pomimo postępu nauki o oceanach wciąż wiemy mniej niż o kosmosie. Na głębokości, gdzie nie dociera światło, woda skrywa wiele tajemnic, o których nawet nie mamy pojęcia. Co jakiś czas jednak na powierzchnię wypływają pewne zdumiewające zjawiska, a my się im teraz przyjrzymy.

Fakty o oceanach

Pomimo tego, że oceany pokrywają ponad 70 proc. powierzchni Ziemi, zbadaliśmy tylko około 5 proc. ich dna. Wielkie głębokości stanowią ogromne wyzwanie technologiczne i logistyczne, a brak wystarczających środków finansowych i priorytetów naukowych w porównaniu do innych obszarów - takich jak kosmos - utrudnia eksplorację. Wysokie ciśnienie, brak światła i ogromne obszary sprawiają, że nawet ze współczesną, najnowocześniejszą technologią nie jest możliwe zbadanie całych oceanów, a nawet znacznej ich części - dysponujemy lepszymi mapami Marsa niż dna oceanu.

Tajemnicze dźwięki z oceanu. Poznaj Bloopa i Julię

W 1997 roku amerykańska Narodowa Agencja Oceanów i Atmosfery (NOAA) zarejestrowała podwodny dźwięk o bardzo niskiej częstotliwości i wysokiej amplitudzie. Naukowcy nasłuchujący podwodnej aktywności wulkanicznej na południowym Pacyfiku natrafili na dziwny, potężny dźwięk. Podwodne mikrofony (hydrofony), rozmieszczone w odległości ponad 3219 kilometrów od siebie, zarejestrowały liczne przypadki tego dźwięku, który nie przypominał niczego, co wcześniej słyszano. Był nie tylko głośny, ale w trakcie jego trwania można było usłyszeć charakterystyczny "bloop", od którego wzięła się nazwa.

Spektrogram Bloopa NOAA domena publiczna

Zaczęły mnożyć się teorie, cóż mogło wydać taki dźwięk: czy był to skutek podwodnych ćwiczeń wojskowych, silników statków, olbrzymich kałamarnic, wielorybów, czy może jakiegoś morskiego stworzenia nieznanego nauce?

Wraz z biegiem czasu coraz więcej podwodnych mikrofonów było umieszczanych bliżej Antarktydy, a naukowcy nieustannie badali różne dźwięki dna oceanu. W końcu w 2005 roku, na najdalej na południe wysuniętym lądzie Ziemi, odkryto źródło donośnych dźwięków Bloop. Okazało się, że wcale nie był to potwór, a pękająca góra lodowa. Kiedy klimat się ociepla, coraz częściej dochodzi do odrywania się lodu od lodowców, który następnie topi się w oceanie.

1 marca 1999 roku również zarejestrowano nietypowy dźwięk przez autonomiczny system hydrofonów na wschodnim równikowym Pacyfiku. Ochrzczono go imieniem "Julia", ponieważ niepokojąco przypominał dźwięk kobiety. Z powodu dziwnego brzmienia ludzie snuli teorie na temat jego pochodzenia.

W rzeczywistości eksperci z NOAA uważają, że był to znów dźwięk góry lodowej, osiadającej na dnie morza. Lecz co jeśli się mylą, a teorie społeczności o krakenach i innych potworach są prawdziwe? W końcu mamy jeszcze tyle do odkrycia, że na pewno coś nas zaskoczy.

SS Ourang Medan. Przerażająca historia statku-widmo

Jego historia zaczyna się dosyć niepewnie. Różne źródła podają nieco inne informacje, ale jedna z najpopularniejszych wersji głosi, że statek płynął przez Cieśninę Malakka w latach 40. XX wieku. W pewnym momencie inny statek, znajdujący się w pobliżu, odebrał dziwną wiadomość z Ourang Medan: "Płyniemy. Wszyscy oficerowie, łącznie z kapitanem, martwi w kabinie nawigacyjnej i na mostku. Prawdopodobnie cała załoga nie żyje… Ja umieram".

Amerykański statek o nazwie Silver Star wyruszył na poszukiwania. Kiedy dotarł do Ourang Medan i grupa mężczyzn weszła na jego pokład, zastał ich makabryczny widok. Cała załoga była martwa, "odsłoniętymi zębami, z twarzami zwróconymi ku słońcu, wpatrzonymi w nie, jakby w strachu…", włącznie z psem okrętowym, który padł w trakcie warczenia. Żadne z ciał nie nosiło śladów obrażeń fizycznych.

Wtedy zauważono dym wydobywający się z Ourang Medan. Ratownicy ledwo dotarli w bezpieczne miejsce, kiedy statek eksplodował, a następnie zatonął - i nigdy więcej go nie odnaleziono. Co ciekawe, pomimo licznych źródeł donoszących o tym parowcu, w dokumentach brak wpisów do rejestru pod tą nazwą. Co się więc stało z załogą na statku, który formalnie nie istniał?

Rozwiń

Wiele wersji legendy kończy się właśnie w tym miejscu, jednak istnieje raport, który głosi, że samotny ocalały dostarczył więcej szczegółów na temat losów statku. Jerry Rabbit wylądował na brzegu Wysp Marshalla w szalupie ratunkowej z sześcioma martwymi członkami załogi dziesięć dni po eksplozji Ourang Medan. Tam misjonarz wysłuchał jego historii, nim ten zmarł z wycieńczenia.

Rabbit twierdził, że dołączył do załogi Ourang Medan w Szanghaju. Przed wypłynięciem do Kostaryki na statek załadowano 15 000 skrzyń z podejrzanym ładunkiem i dopiero wtedy zdał sobie sprawę, że dołączył do operacji przemytniczej. Po jakimś czasie jego współtowarzysze zaczęli skarżyć się na skurcze żołądka, a następnie umierali. Rabbit zajrzał do dziennika pokładowego, aby odkryć, że statek przewoził kwas siarkowy, cyjanek potasu i nitroglicerynę. Kwas zdawał się wyciekać, tworząc gaz, który powoli dusił całą załogę. Nie zastanawiał się długo - wymknął się z sześcioma innymi łodzią, lecz nikt prócz niego nie przeżył trudów podróży, a on sam zmarł wkrótce po wygłoszeniu swojej historii.

Czy statek Ourang Medan kiedykolwiek istniał? W żadnych rejestrach nie został udokumentowany, nie ma też oficjalnych raportów o zatonięciu, a śladów wraku w Cieśninie Malakka (ani nigdzie indziej) nie odnaleziono. Cała historia została opowiedziana i zmieniona tyle razy, że stała się potężną legendą, a wiele pytań dotyczących statku-widmo wciąż pozostaje bez odpowiedzi.

Tajemniczy gatunek żyjący głęboko pod wodą

Co roku odkrywa się dziesiątki nowych gatunków głębinowych. Jednym z nich Blobfish, znaleziony w 2003 roku podczas ekspedycji oceanicznej NORFANZ u wybrzeży Nowej Zelandii.

Inaczej nazwana "najbrzydszą rybą na świecie" szybko stała się hitem internetu. Jej wygląd jednak wcale nie jest taki sam pod wodą, w jej naturalnym środowisku. Kiedy pływa sobie spokojnie na głębokościach od 600 do 1200 metrów, a następnie jest gwałtownie wyciągnięta na powierzchnię, jej ciało puchnie, tkanki doznają niszczycielskich uszkodzeń, ulegając ogólnemu zniekształceniu, a ona sama niedługo potem umiera.

Rozwiń

Poza wodą Blobfish jest galaretowatym, niezbyt uroczym zwierzęciem. Ma wielką głowę i obwisły nos, a jego usta są wygięte w grymasie, przypominając smutnego człowieka. W 2013 roku okrzyknięto go najbrzydszym zwierzęciem świata, co przysporzyło mu jeszcze większej popularności - prócz memów zaczęły pojawiać się piosenki, pluszaki czy nawet postacie telewizyjne.

Te zadziwiające stworzenia zamiast łusek mają luźną, wiotką skórę, a aby zachować swój kształt, wykorzystują ciśnienie wody, bo nie mają ani mocnych kości, ani grubych mięśni. To właśnie dlatego po wyciągnięciu z wody zamieniają się w miękką papkę. Gruba warstwa galaretowatego ciała pod skórą sprawia, że ryba ta ma nieco mniejszą gęstość od wody, co pozwala jej unosić się na dnie morskim.

Ilustracja przedstawiająca dwa Blobfishe. Rachel Caauwe, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Występuje u wybrzeży Oceanu Spokojnego, Indyjskiego i Atlantyku. Jest drapieżnikiem czatującym, co oznacza, że zjada wszystko, co przepływa obok - m.in. skorupiaki i padlinę. Głównym zagrożeniem czyhającym na Blobfisha jesteśmy my sami - połowy głębinowe i denne mogą zaszkodzić temu gatunkowi. A ponieważ rozwija się on w zimnej wodzie, może także ucierpieć przez ocieplający się klimat - a przy tym podwyższającą się temperaturę oceanów.

Oceany są największym obszarem nadającym się do zamieszkania na naszej planecie - i jest tam więcej życia niż gdziekolwiek na Ziemi. Badacze widzieli mniej niż 0,001 proc. dna oceanu głębinowego - który zajmuje 90 proc. całego oceanu. Szacują, że w oceanie może występować nawet do miliona gatunków, nie licząc większości mikroorganizmów, których ilość liczy się w milionach. Ponad dwie trzecie tych gatunków nie zostało jeszcze odkrytych, co pokazuje, z jaką skalą nowych, nieznanych nam wcześniej stworzeń mamy do czynienia.

Chociaż z każdym rokiem dowiadujemy się coraz więcej, ocean nigdy nie zostanie w pełni zbadany 123RF/PICSEL

Pod taflą wody wciąż kryją się światy i tajemnice, o których nawet nie śnimy. Gdzieś w głębi, poza światłem i ludzkim zasięgiem, życie toczy się w swoim rytmie. Czasem uchwycimy strzęp dźwięku lub cień wraku, które uzmysławiają nam, że woda pamięta znacznie więcej, niż potrafimy sobie wyobrazić.

Grobowiec Amenhotepa III w Dolinie Królów otwarty dla zwiedzających po 226 latach od odkrycia © 2025 Associated Press