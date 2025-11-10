Rzekoma oferta z Niemiec na stare Leopardy

Według portalu Tecnologia & Defesa, który powołuje się na anonimowe źródła w armii, Niemcy miały złożyć Brazylii ofertę w ramach jej pilnej potrzeby modernizacyjnej pojazdów opancerzonych dla swoich sił lądowych. Oferowane Leopardy mają być wozami z pierwszej partii modernizacyjnej, produkowanej w latach 2001-2005. Jako pierwsza wersja Leoparda 2 A6 wprowadziła dłuższą armatę gładkolufową Rh-120 L/55, pozwalającą na wystrzeliwanie pocisków na dalsze dystanse.

Jak zauważa Tecnologia & Defesa oferowane Brazylii Leopardy i Mardery znajdują się w rezerwie strategicznej niemieckiej armii, gdzie zostały przeniesione m.in. przez nienadawanie się do dalszej modernizacji. Mimo regularnego remontowania przez producenta KNDS mają być już bardzo zużyte.

Czołgi tak stare, że nie chcieli ich Ukraińcy?

Portal Tecnologia & Defesa podał, że według niektórych źródeł oferowane Brazylii Leopardy oraz Mardery, Niemcy wcześniej proponowali Ukraińcom. Ci już korzystają z obu konstrukcji, bo otrzymały je w latach 2023-2024 w ramach wsparcia do walki z Rosjanami m.in. od Niemiec i Portugalii. Niemniej wozy miały zostać odrzucone przez Kijów.

Brazylijski portal podał jeszcze, że Niemcy mieli zaoferować wozy Brazylii w dość wygórowanej cenie - w przeliczeniu około 15 mln za Leoparda oraz 10 mln za Mardera. Nie jest to dużo jak za ten typ sprzętu, jednak mowa o wozach, które nie są pierwszej młodości i na dodatek cena nie uwzględnia np. wsparcia.

Warto mieć na uwadze, że ani brazylijski czy niemiecki rząd lub KNDS nie ustosunkowali się do tych informacji, toteż na dziś stanowią niepotwierdzone doniesienia. Warto też zauważyć, że same leopardy nie spełniają podstawowych wymagań Brazylijczyków, bo ci poszukują czołgu do wagi 50 ton, a Leopard waży 63 tony.

Leopard 2A6 w Ukrainie osiągnął duże straty

Uznany informator do spraw niemieckiej pomocy militarnej dla Ukrainy, prowadzący konto German Aid to Ukraine, zauważył, że ewentualna odmowa oferty na Leopardy i Mardery przez Ukraińców mogła wynikać z wcześniejszych trudności z pozyskaniem części zamiennych do niemieckich wozów, które już są wykorzystywane na froncie. Jak dodał, problem ten miał się już poprawić.

Przypomnijmy, że Ukraińcy otrzymali 21 Leopardów 2A6 i 190 wozów bojowych Marder 1. Na froncie straty Leopardów miały osiągnąć ponad 50 proc., jednak duża część z nich była do naprawy i dalszej eksploatacji. Wiadomo, że przynajmniej jeden Leopard 2A6 został przejęty przez Rosjan, o czym pisał na łamach Interii GeekWeek Filip Mielczarek.

