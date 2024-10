Rosjanie zdobyli Leoparda 2A6. Niemcy zaskoczyli reakcją

Producent czołgu Leopard 2 zabezpieczył się przed Rosjanami

Takie środki ostrożności, z obawy o dostanie się czołgów w ręce Rosjan, nie powinny dziwić. Co ciekawe, dostarczone na Ukrainę amerykańskie wozy bojowe Bradley czy czołgi Abrams również zostały uszczuplone o technologie i systemy, które są aktualnie wykorzystywane w strukturach NATO. Dzięki temu zminimalizowano możliwość przejęcia newralgicznych technologii przez Rosjan.

Ukraińcy mieli dotychczas otrzymać z różnych krajów NATO ok. 200 czołgów Leopard 2 w różnych wersjach. Wiadomo też, że do końca 2024 roku do Ukrainy z różnych źródeł trafić ma jeszcze 80 sztuk, w tym z Niderlandów i Hiszpanii. Mówi się również, że łącznie ok. 30 czołgów Leopard 2 zostało zniszczonych lub uszkodzonych w walce, a 15 przechwyconych przez siły rosyjskie.

Czołg Leopard 2, opracowany przez niemiecką firmę Krauss-Maffei, jest jednym z najbardziej udanych czołgów podstawowych na świecie. Jego wymiary to 9,67 m długości (z armatą), 3,75 m szerokości i 3 m wysokości, a masa czołgu waha się między 55 a 65 ton, w zależności od wersji i konfiguracji. Napędzany jest silnikiem diesla MTU MB 873 Ka-501 o mocy 1500 koni mechanicznych, co zapewnia maksymalną prędkość około 72 km/h na drodze i 50 km/h w terenie. Leopard 2 jest zaprojektowany z wielofunkcyjnymi systemami przekładni, które umożliwiają szybkie manewrowanie i stabilność przy dużych prędkościach.

Czym jest i co ptrafi czołg Leopard 2A6?

System kierowania ogniem czołgu Leopard 2 jest bardzo zaawansowany i obejmuje wiele elementów. Głównym systemem jest typ 2A5 "FCS (Fire Control System)", który integruje dalmierze laserowe i komputery balistyczne, zapewniając wysoką precyzję ognia. Główne uzbrojenie stanowi 120-milimetrowa armata gładkolufowa Rh-120, produkowana przez Rheinmetall, zdolna do wystrzeliwania różnych typów amunicji, w tym APFSDS (Armor-Piercing Fin-Stabilized Discarding Sabot) i HEAT (High-Explosive Anti-Tank).

Korzystają z niej zarówno wersja A6, jak i A4, ale w nowszej wersji jest ona dłuższa. To sprawia, że pociski mają lepsze właściwości balistyczne i mogą lecieć na odległość aż pięciu kilometrów, czyli o trzy więcej niż z działa wersji A4. Oprócz głównej armaty czołg posiada uzbrojenie dodatkowe, w tym karabin maszynowy MG3 kal. 7,62 mm zamontowany na wieżyczce oraz snajperski karabin maszynowy MG-2 kal. 12,7 mm, który może być używany przeciwko celom powietrznym i naziemnym.