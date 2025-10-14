Apple TV+ wkrótce zniknie. Co pojawi się w zamian?

Apple TV+ wkrótce zniknie z rynku. Spokojnie, popularna usługa streamingowa nie zostanie zamknięta, ale przejdzie rebranding. Z jej nazwy zniknie dopisek "+", co nastąpi za kilka tygodni. Platforma będzie funkcjonowała pod nazwą Apple TV, co może wywołać pewne zamieszanie. Przy okazji odświeżono ikonkę aplikacji.

Apple TV+ to popularna platforma streamingowa, która została uruchomiona w 2019 roku. Po kilku latach od premiery przyszedł czas na rebranding i uproszczenie nazwy, co nastąpi za kilka tygodni. Czego należy się spodziewać?

Firma ujawniła własne plany przy okazji zapowiedzi premiery "F1: The Movie" w platformie, co nastąpi 12 grudnia. W informacji prasowej pojawia się następujący fragment.

Usługa Apple TV jest dostępna w aplikacji Apple TV w ponad 100 krajach i regionach, na ponad miliardzie ekranów, w tym na iPhone'ach, iPadach, Apple TV, Apple Vision Pro, Macach, popularnych telewizorach Smart TV firm Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL i innych, urządzeniach Roku i Amazon Fire TV, Chromecast z Google TV, konsolach do gier PlayStation i Xbox, a także na stronie tv.apple.com w cenie 12,99 USD miesięcznie z siedmiodniowym bezpłatnym okresem próbnym dla nowych subskrybentów
czytamy w komunikacie prasowym Apple.

"Przez ograniczony czas klienci, którzy zakupią i aktywują nowego iPhone'a, iPada, Apple TV lub Maca, mogą korzystać z Apple TV przez trzy miesiące za darmo" - czytamy dalej w komunikacie.

Nigdzie nie pojawia się nazwa "Apple TV+", a jedynie skrócona bez dopisku "+". Uproszczenie nazwy platformy to jedno i będą temu towarzyszyć inne zmiany.

Nowe logo Apple TV

Przy okazji Apple TV otrzymuje nowe logo. Można je znaleźć w kilku miejscach. Po pierwsze pojawiło się w ostatnich wersjach beta aktualizacji z numerkiem 26.1, które obecnie są dostępne w ramach publicznego programu pilotażowego.

Ikona Apple TV zyskała kolory, które można zobaczyć na poniższym zrzucie ekranowym. Nowa nazwa i ten sam logotyp są dostępne również na stronie prasowej usługi, ale nie na stronach skierowanych do klientów.

Logotypy trzech aplikacji streamingowych: YouTube w czerwono-czarnej kolorystyce, TV firmy Apple w czarnej tonacji z kolorowym symbolem oraz HBO Max w czerni i bieli, wszystkie na rozmytym tle.
Apple TV ma nową ikonkę.Dawid DługoszINTERIA.PL

Sama nazwa może wywoływać też pewne zamieszanie, bo Apple TV to także urządzenie firmy z logo nadgryzionego jabłka, choć tam pojawiają się (w zależności od modelu) dopiski HD lub 4K. Natomiast aplikacja to po prostu TV. Dotychczasowy dopisek "+" w nazwie usługi jasno wskazywał na platformę streamingową.

W każdym razie zmiany są w drodze i trzeba do nich zacząć się pomału przyzwyczajać. W aplikacji TV na urządzeniach z ostatnimi betami oprogramowania jest nowa ikonka, ale sama nazwa usługi to nadal Apple TV+, co pewnie wkrótce się zmieni.

