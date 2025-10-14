Apple TV+ wkrótce zniknie. Co pojawi się w zamian?

Apple TV+ to popularna platforma streamingowa, która została uruchomiona w 2019 roku. Po kilku latach od premiery przyszedł czas na rebranding i uproszczenie nazwy, co nastąpi za kilka tygodni. Czego należy się spodziewać?

Apple TV+ wkrótce z nową nazwą

Firma ujawniła własne plany przy okazji zapowiedzi premiery "F1: The Movie" w platformie, co nastąpi 12 grudnia. W informacji prasowej pojawia się następujący fragment.

Usługa Apple TV jest dostępna w aplikacji Apple TV w ponad 100 krajach i regionach, na ponad miliardzie ekranów, w tym na iPhone'ach, iPadach, Apple TV, Apple Vision Pro, Macach, popularnych telewizorach Smart TV firm Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL i innych, urządzeniach Roku i Amazon Fire TV, Chromecast z Google TV, konsolach do gier PlayStation i Xbox, a także na stronie tv.apple.com w cenie 12,99 USD miesięcznie z siedmiodniowym bezpłatnym okresem próbnym dla nowych subskrybentów

"Przez ograniczony czas klienci, którzy zakupią i aktywują nowego iPhone'a, iPada, Apple TV lub Maca, mogą korzystać z Apple TV przez trzy miesiące za darmo" - czytamy dalej w komunikacie.

Nigdzie nie pojawia się nazwa "Apple TV+", a jedynie skrócona bez dopisku "+". Uproszczenie nazwy platformy to jedno i będą temu towarzyszyć inne zmiany.

Nowe logo Apple TV

Przy okazji Apple TV otrzymuje nowe logo. Można je znaleźć w kilku miejscach. Po pierwsze pojawiło się w ostatnich wersjach beta aktualizacji z numerkiem 26.1, które obecnie są dostępne w ramach publicznego programu pilotażowego.

Ikona Apple TV zyskała kolory, które można zobaczyć na poniższym zrzucie ekranowym. Nowa nazwa i ten sam logotyp są dostępne również na stronie prasowej usługi, ale nie na stronach skierowanych do klientów.

Apple TV ma nową ikonkę. Dawid Długosz INTERIA.PL

Sama nazwa może wywoływać też pewne zamieszanie, bo Apple TV to także urządzenie firmy z logo nadgryzionego jabłka, choć tam pojawiają się (w zależności od modelu) dopiski HD lub 4K. Natomiast aplikacja to po prostu TV. Dotychczasowy dopisek "+" w nazwie usługi jasno wskazywał na platformę streamingową.

W każdym razie zmiany są w drodze i trzeba do nich zacząć się pomału przyzwyczajać. W aplikacji TV na urządzeniach z ostatnimi betami oprogramowania jest nowa ikonka, ale sama nazwa usługi to nadal Apple TV+, co pewnie wkrótce się zmieni.

