Apple TV+ dostępne jest w ramach subskrypcji, której miesięczny koszt w Polsce został ustalony na 34,99 złotych. Istnieją też inne opcje. Tymczasem dostępna jest promocja, którą uruchomiono wraz z jesiennymi premierami produkcji oryginalnych. W ten sposób można będzie obejrzeć je za darmo.

Promocja na Apple TV+ umożliwia dostęp do platformy za darmo

Nowa promocja na Apple TV+ została uruchomiona z myślą o powracających klientach, którzy spełniają określone w regulaminie warunki. To oznacza, że oferta przeznaczona jest dla osób, które już w przeszłości korzystały z platformy, ale z jakiegoś powodu przestały to robić.

Co zrobić, aby skorzystać z nowej promocji? Jeśli jesteście byłymi subskrybentami Apple TV+, to musicie udać się na stronę oferty dostępną pod adresem: redeem.services.apple/pl-pl/morningshow-offer-2025-emeia. Następnie należy wybrać przycisk Przyjmij ofertę i postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

W ten sposób można uzyskać darmowy dostęp do Apple TV+ na miesiąc. Po upływie tego okresu zostanie naliczona opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku subskrypcji indywidualnej jest to 34,99 złotych/miesiąc. Oczywiście w dowolnym momencie można dokonać rezygnacji.

Jak uzyskać dostęp do Apple TV+ za darmo na inne sposoby?

Wspomniana wyżej oferta obowiązuje dla powracających klientów, ale istnieją inne sposoby na uzyskanie dostępu do Apple TV+ za darmo na jakiś czas. Są to:

Trzy miesiące darmowego okresu dla nowych klientów, którzy zakupili sprzęt Apple.

Bezpłatny okres próbny na 7 dni dla wszystkich nowych klientów Apple TV+

Darmowy miesiąc w ramach uruchomienia pakietu usług Apple One , który zawiera Apple TV+.

Warto dodać, że Apple One wydaje się najrozsądniejszą ofertą. Wynika to z faktu, że miesięczna subskrypcja pakietu łączonego jest tylko 5 złotych droższa względem standardowego planu Apple TV+, a klienci zyskują dostęp do znacznie większej liczby benefitów. Są to Apple Music i Arcade czy 50 GB powierzchni w chmurze iCloud. Istnieje również oferta rodzinna w cenie 49,99 złotych/miesiąc, która pozwala na korzystanie z usług przez maksymalnie 5 osób.

"Wydarzenia": Tajemnice kapsuły czasu. Nie była otwierana przez 202 lata Polsat News