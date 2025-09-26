Xiaomi pokazał flagowce z serii 17. Niby jak iPhone'y, ale mają coś więcej

Dawid Długosz

Xiaomi 17, 17 Pro i Max to trzy nowe smartfony, które zaprezentowała chińska marka. W Polsce jeszcze trochę na nie poczekamy, ale znamy już ceny telefonów. Nowe flagowce przypominają iPhone'y, ale w Xiaomi 17 Pro producent zdecydował się na rozwiązanie, którego próżno szukać u Apple. Jest nim dodatkowy ekran na pleckach.

Xiaomi 17, 17 Pro i Max zaprezentowane. Znamy ceny smartfonów.
Xiaomi 17, 17 Pro i Max zaprezentowane. Znamy ceny smartfonów.Xiaomimateriały prasowe

Spis treści:

  1. Ile kosztuje Xiaomi 17, 17 Pro i Max. Ceny w Polsce
  2. Seria Xiaomi 17 z układem Snapdragon 8 Elite Gen 5
  3. Xiaomi 17 Pro i Max jak iPhone'y z przyszłości z drugim ekranem

Xiaomi dopiero co zaprezentowało serię 15T i są to smartfony, które można już zamawiać w Polsce. Tymczasem na rodzimym rynku producenta odbyła się premiera kolejnej generacji telefonów. Są to modele Xiaomi 17, na które w Europie z pewnością trochę poczekamy.

Ile kosztuje Xiaomi 17, 17 Pro i Max. Ceny w Polsce

Premiera telefonów Xiaomi 17 odbyła się na razie w Chinach, gdzie smartfony trafią do sklepów już 27 września. Na razie nie mamy informacji o dostępności w Polsce, ale można się spodziewać, że nie nastąpi to szybciej niż za kilka miesięcy. Tymczasem zobaczmy sobie chińskie ceny.

  • Xiaomi 17 - od 4499 juanów (ok. 2,3 tys. złotych)
  • Xiaomi 17 Pro - od 4999 juanów (ok. 2560 złotych)
  • Xiaomi 17 Pro Max - od 5999 juanów (ok. 3070 złotych)

Ceny są więc atrakcyjne, ale dotyczą Chin. W Polsce zapłacimy więcej i można spodziewać się przelicznika na poziomie około 1 juan = 1 złoty, co warto mieć na uwadze.

Seria Xiaomi 17 z układem Snapdragon 8 Elite Gen 5

Wszystkie trzy nowe smartfony są pierwszymi na rynku, które dostały procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. To najnowszy czip Qualcomma dla flagowców z Androidem, który oferuje liczne udoskonalenia w porównaniu do zeszłorocznego procesora.

Trzy smartfony Xiaomi w różnych kolorach ustawione obok siebie, eksponujące tylną obudowę z dużymi modułami aparatów fotograficznych oraz minimalistycznym designem
Seria Xiaomi 17.Xiaomimateriały prasowe

Seria Xiaomi 17 została wyposażona w trzy aparaty fotograficzne, których obiektywy współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Znajdziemy tu również system obrazowania Leica Summilux. Na uwagę zasługują także duże baterie o pojemności sięgającej nawet 7500 mAh (w Pro Max) z obsługą szybkiego ładowania o mocy 100 W i bezprzewodowego 50 W.

Xiaomi 17 Pro i Max jak iPhone'y z przyszłości z drugim ekranem

Najciekawszymi nowościami są smartfony Xiaomi 17 Pro i Max, które idą mocno do przodu przed konkurencję. Z wyglądu przypominają ostatnie iPhone'y 17 Pro i mają podobnie zaprojektowane garby dla aparatów. Ich wnętrze wypełnia jednak drugi ekran AMOLED-owy o przekątnej 2,7 (Pro) lub 2,9 cala (Pro Max) i jasności do 3500 nitów.

Cztery smartfony Xiaomi ustawione obok siebie w rzędzie, każdy w innym kolorze obudowy: czarnym, srebrnym, fioletowym i zielonym. Na tylnych panelach widoczne są podwójne aparaty fotograficzne z wyraźnymi ramkami oraz logo marki.
Xiaomi 17 Pro i Max przypominają iPhone'y 17 Pro, ale mają drugi ekran.Xiaomimateriały prasowe

Xiaomi 17 Pro i Max to konkretne flagowce, które mają ekrany OLED-owe o przekątnych 6,3 i 6,9 cala, rozdzielczości 1.5K oraz jasności do 3500 nitów. Wspomniane procesory Snapdragon 8 Elite Gen 5 wspomaga 12 lub 16 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono do 1 TB miejsca.

Nowoczesny smartfon marki Xiaomi wyposażony w akcesorium przypominające pada do gier, z wyświetlaczem na tylnym panelu pokazującym kolorową grę zręcznościową.
Nowy gadżet dla Xiaomi 17 Pro przekształca smartfona w konsolę do gier.Xiaomimateriały prasowe

Aparaty fotograficzne smartfonów mają trzy obiektywy i wyróżniają się 5-krotnym zoomem optycznym. Odpowiada za niego teleobiektyw 5x Leica Infinity z 20 lub 30 cm telemakro. Producent przygotował też ciekawe akcesorium, które w połączeniu z drugim ekranem przekształca telefon w podręczną konsolę do gier.

