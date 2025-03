Smartfony do gier – jak technologie mobilne podbijają rynek gamingowy? Sprawdź najlepsze modele do gier

Najnowszy model Apple, czyli iPhone 16 Pro to urządzenie charakteryzujące się bardzo mocnym procesorem. Jest to cecha pożądana w urządzeniach przeznaczonych do gier. Dodatkowo na urządzenia z systemami iOS dostępne są bardzo ciekawe i popularne gry. Innymi słowy - najnowsze modele iPhone są w stanie zapewnić możliwość grania w produkcje, które są bardziej kojarzone z komputerami i konsolami.

Można śmiało stwierdzić, że najnowsze modele 15 i 16 znacznie odskoczyły swojemu starszemu poprzednikowi pod względem parametrów. Mimo to jest to urządzenie, które nadal świetnie radzi sobie z większością gier. Ma bowiem 6-rdzeniowy procesor 3,23 GHz oraz 6 GB pamięci RAM. Jest to świetna opcja dla osób, które szukają dobrego telefonu do gier, który jest tańszy w porównaniu z iPhone 15 i 16. Podobne parametry posiada iPhone SE trzeciej generacji. Opcja ta jest jeszcze tańsza ze względu na mniejszy wyświetlacz oraz mniej pojemny dysk.