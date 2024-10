USA: Tego jeszcze nie było! Co szykuje tajny samolot kosmiczny X-37B?

I to właśnie w jej ramach X-37B wkrótce rozpocznie wkrótce wykonywanie serii nowatorskich manewrów, mających na celu zmianę orbity względem Ziemi. A mowa m.in. o hamowaniu aerodynamicznym (ang. aerobraking), które ma na celu redukcję prędkości pojazdu kosmicznego poprzez wykorzystanie oporu atmosferycznego. Zmniejsza on zużycie paliwa, w przeciwieństwie do bezpośredniego użycia silnika rakietowego, a opadanie jednostki odbywa się po torze balistycznym lub przy częściowym wykorzystaniu siły nośnej.

Innowacje i wyzwania

To manewr po raz pierwszy zastosowany podczas badania Wenus przez sondę Magellan, a później wykorzystany m.in. w 1997 roku, kiedy orbiter Mars Global Surveyor (MGS) użył swoich paneli słonecznych jako "skrzydeł", by kontrolować przelot przez rzadką atmosferę Marsa i obniżyć swoją orbitę. Ostatnio technikę aerobrakingu wykorzystały także misje Mars Odyssey w 2001 roku oraz Mars Reconnaissance Orbiter w 2006 roku.

Jest to jednak pierwszy raz, kiedy X-37B wykona taki manewr, który w przyszłości ma mu pomóc uniknąć wykrycia przez potencjalnie wrogie państwa i przeprowadzać niezauważone, niskie przeloty nad Ziemią podczas przyszłych misji. W jaki sposób? Jonathan McDowell, astronom z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, zauważa, że manewr przelotu przez atmosferę zmienia czas, w którym statek ponownie pojawia się nad określonym punktem, co sprawia, że przewidywania przeciwników są nietrafione.