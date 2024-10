Decyzja Berlina o niewysyłaniu dodatkowego ciężkiego sprzętu, w tym bardzo potrzebnych czołgów Leopard 2, sugeruje zmianę w niemieckiej polityce obronnej w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. I chociaż Niemcy ogłosiły nowe pakiety pomocy dla Ukrainy, Bild informuje, że odzwierciedlają one głównie wcześniej obiecane dostawy, a nie nowe zobowiązania w zakresie sprzętu wojskowego.

Berlin otwarcie o obawach: "To ostrożność"

To odkrycie może osłabić impet Kijowa na polu bitwy, zwłaszcza że kanclerz Olaf Scholz odmówił też bezpośredniego ustosunkowania się na pytanie ukraińskiego prezydenta, który poprosił Niemcy o zapewnienia dotyczące szybkiego przystąpienia Ukrainy do NATO i pozwolenie na przeprowadzenie ataków na Rosję przy użyciu dostarczonej przez Zachód broni. To ostatnie jest oczywiście kolejną "zachętą" do dostarczenia Ukrainie rakiet Taurus KEPD 350, o które Kijów zabiega już od maja 2023 roku.