V-22 Osprey to maszyna o niezwykłych możliwościach

V-22 generuje siłę nośną i napęd za pomocą dwóch napędzanych wirników zamontowanych na obracających się wałach i gondolach, zwykle na końcach stałego skrzydła. Osprey to pierwszy produkowany seryjnie statek powietrzny z obracanym układem napędowym i wirnikami o średnicy 12 metrów. Maszyna może szybko wylądować np. na małym boisku i podjąć nawet 24 osoby do ewakuacji.

Samolot oferuje też możliwość transportu ładunków o masie ponad 12 ton. Jeśli chodzi o maksymalną rozwijaną prędkość, to wynosi ona 509 km/h. V-22 może pochwalić się sporym pułapem operacyjnym na poziomie 7925 metra i zasięgiem 1600 kilometrów. Osprey jest dostępny w trzech konfiguracjach: MV-22 Combat Assault i Assault Support dla US Marine Corps i US Army; CV-22 do operacji specjalnych dalekiego zasięgu US SOCOM oraz HV-22 dla US Navy do rozpoznania i ratownictwa bojowego.

V-22 Osprey już ma swojego następcę

Pentagon w ubiegłym roku ogłosił następcę tego nietypowego samolotu. Jest nim Bell V-280 Valor, który nie tylko będzie osiągał większą prędkość przelotową (518 km/h) od V-22 Osprey, ale również będzie brał udział w ciężkich misjach bojowych. Będzie to zatem jeszcze bardziej wielozadaniowa maszyna.

Przy okazji tematu o V-22 nie można nie wspomnieć, że ta wyjątkowa amerykańska maszyna w kwietniu 2023 roku przybyła do stolicy Polski z jednej z amerykańskich baz leżącej na terytorium Wielkiej Brytanii. Samolot wziął udział w zorganizowanych przez polskie służby bezpieczeństwa ćwiczeniach antyterrorystycznych.