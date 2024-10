Supertajny samolot USA obserwuje ruchy Rosjan

Supertajny samolot obserwował Rosjan na Krymie

To najbardziej tajny samolot we flocie Sił Powietrznych USA. Chociaż maszyna weszła do użytku w armii 17 lat temu, to jednak do dziś do globalnej sieci wyciekło tylko kilka słabej jakości zdjęć, ukazujących jej wygląd. To dowód, jak świetnie chroniony jest jej program. Dron jest też jednym z nielicznych, które są bezustannie modyfikowane o najnowsze systemy obserwacyjne.

Z wycieku tajnych informacji wynika, że od chwili agresji Rosji na Ukrainę, czyli od 2,5 roku, RQ-170 Sentinel wykonał co najmniej dziewięć lotów rozpoznawczych w rejonie Półwyspu Krymskiego, w tym aż pięć w listopadzie 2022 roku, trzy w styczniu i jeden w lutym 2023 roku. W trakcie misji, dron zbierał w czasie rzeczywistym informacje wywiadowcze z Krymu o ruchach rosyjskich wojsk. Mówimy tu o potężnej dawce danych.