Pierwszy raz pojawił się na niebie. Panika wśród Rosjan

Ukraina obecnie coraz mocnej stawia na drony. W tych małych urządzenia drzemie ogromny potencjał, który idealnie spełnia swoje zadanie w realiach tej wojny. Z najnowszych informacji wynika, że SZU mają każdego dnia do swojej dyspozycji wykorzystania na froncie ponad 10 tysięcy dronów. To ogromna liczba. Co ciekawe, bezustannie jest zwiększana. Szacuje się, że od uderzenia tych urządzeń może ginąć dziennie kilkaset rosyjskich żołnierzy.

Tymczasem ukraińska armia pochwaliła się nową bronią w postaci bardzo ciekawego drona kamikadze. Urządzenie nosi wymowną nazwę M-21 "Stick" (Patyk), a to ze względu na swoją budowę. Mamy tutaj bowiem do czynienia tak naprawdę z mocno wydłużonym i uskrzydlonym pociskiem. UCAV jest przeznaczony do szybkiej i skutecznej neutralizacji wszelkiej maści rosyjskich pojazdów bojowych i zgrupowań piechoty.

Reklama