USA "przenoszą" THAAD do Izraela. Iran może przestać straszyć

THAAD - co to za system?

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) jest amerykańskim systemem obrony przeciwrakietowej zaprojektowanym do niszczenia rakiet balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. System wykorzystuje zaawansowaną technologię radarową do wykrywania, śledzenia i niszczenia nadlatujących rakiet na wysokości powyżej 150 km, co pozwala na niszczenie celów daleko nad powierzchnią Ziemi. W połączeniu z dużą mobilnością, pozwalającą na szybkie przemieszczanie w odpowiedzi na zmieniające się zagrożenia, sprawia to, że jest kluczowym narzędziem ochrony kluczowych zasobów.

Podobnie jak wszystkie systemy antybalistyczne fazy terminalnej, THAAD służy do obrony lokalnego obszaru - aglomeracji miejskich, jednostek wojskowych, zakładów przemysłowych i innych ważnych miejsc, ale dzięki ponad dwustukilometrowemu zasięgowi, może też bronić niewielkich państw. W przeciwieństwie do innych systemów obrony powietrznej, do niszczenia nadlatujących pocisków wykorzystuje jednak energię kinetyczną, a nie głowice wybuchowe.

Amerykańska bateria systemu THAAD składa się z 9 wyrzutni (na każdej 10 pocisków) zamontowanych na ciężarówce M1075 Oshkosh. Kontenery z centrum dowodzenia, kontroli i łączności znajdują się na HMMWV. Bateria dysponuje też radarem AN/TPY-2 z anteną o powierzchni 9,2 m² i zasięgu 1000 km. Centrum dowodzenia znajduje się 20 km od wyrzutni i komunikuje się z nimi poprzez łączność radiową.