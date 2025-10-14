Zgłoszenia o problemach docierały z województw pomorskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Były jednak regiony, na przykład województwa łódzkie czy podlaskie, w których numer 112 działał bez problemów.

- Po interwencji MSWiA i Urzędu Kontroli Elektronicznej problem został szybko rozwiązany. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia - dodała Gałecka.

112 to numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej z telefonów stacjonarnych i komórkowych. Można go wybrać także w telefonie bez karty SIM. Jest odbierany w Centrach Powiadamiania Ratunkowego przez operatorów numerów alarmowych. W Polsce nie zastępuje krajowych numerów alarmowych, czyli 999, 998 i 997. Dlatego można na nie dzwonić w przypadku problemów technicznych.

To kolejna awaria numeru 112 w ostatnich miesiącach. W sierpniu awarii uległ serwer baz danych Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. System działał wówczas w oparciu o tzw. ośrodek zapasowy.

Dyspozytorzy musieli kontaktować się z zespołami ratownictwa medycznego telefonicznie, gdyż system nie pokazywał dostępnych karetek.

Technologia dla zmysłów. Niesamowita immersyjna wystawa w Kioto AFP