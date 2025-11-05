10 geograficznych rekordów, które mogą cię zaskoczyć. Rozwiąż trudny quiz

Świat, w którym żyjemy, to nie tylko zbiór kontynentów, mórz i rzek. To także miejsce, gdzie natura ustanawia granice tego, co możliwe. Od chmur sięgających zenitu, przez dna oceanów głębsze niż wysokość jakiejkolwiek góry, po termometry rejestrujące temperatury, które wydają się nieludzkie. Każdy z tych rekordów przypomina, jak fascynująca i nieprzewidywalna jest Ziemia.