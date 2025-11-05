W obliczu trwającego konfliktu z Rosją, Ukraina nadal desperacko potrzebuje międzynarodowego wsparcia, a państwa NATO zdają sobie z tego sprawę jak nikt inny na świecie. Jak oświadczył Patrick Turner, szef przedstawicielstwa Sojuszu w Kijowie, w 2026 roku Ukraina może liczyć na około 60 miliardów dolarów pomocy wojskowej od sojuszników, co stanowi połowę jej własnych możliwości finansowania obrony.

Turner podkreślił, że ta kwota może być nawet wyższa, biorąc pod uwagę rosnące potrzeby Kijowa i zaangażowanie członków NATO. Ta deklaracja padła w kontekście niedawnych dyskusji na temat długoterminowego wsparcia, podkreślając, że Sojusz traktuje Ukrainę jako kluczowego partnera w walce z agresją. Pomoc w wysokości 60 miliardów dolarów będzie realizowana w ramach kilku pakietów, w tym inicjatywy PURL (Partnership for Ukraine's Resilience and Long-term).

Rozwiń

60 miliardów dolarów wsparcia dla Ukrainy z NATO

W porównaniu do 2024 roku, kiedy sojusznicy przekazali już ponad 50 miliardów dolarów, ta suma oznacza znaczące zwiększenie zaangażowania. Część środków ma pochodzić od największych darczyńców, takich jak USA i kraje europejskie, a ich celem jest zapewnienie Ukrainie amunicji, sprzętu i logistyki na poziomie odpowiadającym szacowanym potrzebom obronnym na 120 miliardów dolarów w 2026 roku.

NATO podkreśla, że ta pomoc nie jest jednorazowa, lecz jest częścią strategii na lata, dostosowanej do dynamicznej sytuacji na froncie. Oprócz finansowego zastrzyku, NATO planuje pogłębić współpracę z ukraińskim przemysłem obronnym, wykorzystując unikalne doświadczenie i innowacje Kijowa zdobyte w trakcie wojny. Turner zaznaczył, że ukraińskie firmy, takie jak te produkujące drony i systemy rakietowe, mogą stać się cennym wkładem w europejski sektor obronny, co otworzy drzwi do wspólnych projektów i transferu technologii.

Ukraina pomoże wzmocnić wschodnią flankę NATO

Ta inicjatywa ma na celu nie tylko wzmocnienie zdolności Ukrainy do samodzielnej produkcji, ale także integrację jej z łańcuchami dostaw NATO, co mogłoby przyspieszyć rozwój nowych technologii obronnych w całym Sojuszu. Trzeba tutaj mocno podkreślić, że dzięki tej współpracy, kraje NATO będą mogły o wiele lepiej się przygotować do potencjalnego starcia z Rosją. Przede wszystkim chodzi tu o wschodnią flankę Sojuszu, czyli kraje takie jak Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia czy Norwegia.

Plany NATO na 2026 rok sygnalizują nie tylko finansowe, ale i strategiczne zaangażowanie w losy Ukrainy, co może wpłynąć na cały porządek bezpieczeństwa w Europie. Eksperci uważają, że Ukraina będzie mogła liczyć na jeszcze większe wsparcie. Otóż w lipcu przyszłego roku planowany jest szczyt Sojuszu w Turcji, gdzie dyskusje poszczególnych krajów, nie tylko europejskich, mają dotyczyć Ukrainy.

Ukraina otrzymała już 174 miliardów dolarów pomocy

Przez ostatnie blisko 4 lata wojny, kraje NATO i ich sojusznicy udzieliły Ukrainie znaczącego wsparcia, co podkreśla niesamowitą skalę międzynarodowego zaangażowania w obronę Kijowa. Według danych Kiel Institute for the World Economy, do sierpnia 2025 roku całkowita pomoc wojskowa przekazana Ukrainie wyniosła ponad 149 miliardów euro (około 174 miliardów dolarów).

Największy wkład miały Stany Zjednoczone (ponad 64 miliardy euro) oraz kraje europejskie NATO, w tym Unia Europejska jako całość (około 63 miliardy euro w różnych formach pomocy, w tym militarnej). Te środki obejmują dostawy broni, amunicji, pojazdów opancerzonych i systemów obrony powietrznej, co pozwoliło Ukrainie na utrzymanie linii frontu mimo spadku tempa pomocy w lecie 2025 roku.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Grobowiec Amenhotepa III w Dolinie Królów otwarty dla zwiedzających po 226 latach od odkrycia © 2025 Associated Press