USA naciskają na Wenezuelę. Konflikt wisi w powietrzu?

Sytuacja na Karaibach zaognia się coraz bardziej. Siły Stanów Zjednoczonych rozmieściły tam potężną flotę wojskowych niszczycieli, okrętów transportowych i tankowców z żołnierzami, którzy prowadzą ograniczone operacje przeciw przemytnikom narkotyków. W stronę Morza Karaibskiego zmierza największy amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford, a zdjęcia satelitarne pokazują rozbudowę baz wojskowych armii USA na Karaibach. Wszystko to jest odbierane jako forma nacisku Stanów Zjednoczonych na rząd Wenezueli i jego prezydenta Nicolása Maduro.

Sami Wenezuelczycy nie pozostają bierni, odpowiadając na te działania swoją demonstracją siły. W połowie października wenezuelska armia przeprowadziła duże ćwiczenia Coast Independence 200 lub przelatując swoimi myśliwcami F-16 tuż nad jednym z amerykańskich niszczycieli.

W atmosferze napięcia wenezuelskie siły zbrojne pokazały też swoje specjalne makiety, mające być wabikami podstawowego sprzętu wojskowego, prowadząc do zmylenia potencjalnego przeciwnika.

Makiety to cenne narzędzie na wojnie

Film pokazuje makiety zestawów przeciwlotniczych ZU-23-2, moździerzy kalibru 120 mm wraz z "operatorami" oraz pojazdu VN-4. W warunkach walki miałyby zmylić wroga, sugerując większe siły lub ich inne rozstawienie niż w rzeczywistości. Niemniej trudno nie zauważyć, że makiety te są dość słabej jakości. Prawdopodobnie mają być zrobionym masowo produktem, który pozwoliłby na zastosowanie w wielu miejscach.

Wartość bardzo dobrych makiet pokazuje wojna w Ukrainie. Nagrania z tego konfliktu wskazują, że nieraz pociski za tysiące czy nawet miliony dolarów potrafią trafiać w "bezużyteczne cele", które zmylą wroga. Czasem, nawet w dobie nasycenia pola walki ogromną liczbą dronów rekonesansu, nie da się szybko odróżnić bardzo dobrej makiety od faktycznego celu. Stąd Ukraińcy bardzo często tworzą makiety bardzo cennych celów np. wyrzutni systemów Patriot czy IRIS-T. Czas pokaże, czy takie rozwiązania będą musieli zastosować Wenezuelczycy.

