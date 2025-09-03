Wiemy, jak szybko rośnie poziom oceanów. To pierwsze, tak szczegółowe dane

Globalny poziom morza nieustannie rośnie, o czym nie raz pisaliśmy w Geekweeku. Najnowsze badania naukowców z politechniki w Hongkongu ujawniają szczegółowe dane z niezwykłą dokładnością. Po raz pierwszy udało się uzyskać trzydziestoletni, precyzyjny zapis zmian masy oceanów (tzw. barystatycznego poziomu morza) za pomocą laserowych pomiarów satelitarnych. Wyniki nie pozostawiają złudzeń.

W latach 1993-2022 poziom oceanów podniósł się średnio o około 90 mm, co oznacza tempo wzrostu blisko 3,3 mm rocznie, z wyraźną tendencją przyspieszającą.

Satelitarny laser potrafi zmierzyć ocean niezwykle dokładnie

W przeszłości naukowcy opierali się na długoterminowych obserwacjach altimetrii satelitarnej, aby prognozować wzrost poziomu morza. Altimetria satelitarna to wyznaczenie odległości impulsowego nadajnika-odbiornika radarowego umieszczonego na orbicie (o wysokości ok. 700 do 1500 km) od rzeczywistej, chwilowej powierzchni morza. Obecnie precyzję radarów altimetrycznych można szacować w przedziale +/- (0,1-0,03) m.

Dokładniejsze informacje o masie wody przyniosła dopiero misja GRACE, uruchomiona w 2002 roku, kiedy wykorzystano grawimetrię satelitarną. Grawimetria satelitarna mierzy pole grawitacyjne Ziemi z niskiej orbity okołoziemskiej. Misja GRACE Follow-On wykorzystuje interferometr laserowy o dokładności rzędu nanometrów, umieszczony między dwoma satelitami.

Zespół kierowany przez prof. Jianli Chena z PolyU sięgnął jednak po starszą technikę - Satellite Laser Ranging (SLR) - lecz wykorzystali ją w nowy sposób. To metoda polegająca na precyzyjnym pomiarze odległości między satelitą a stacją naziemną przy pomocy lasera. Jej ograniczeniem zawsze była niewielka liczba satelitów i stacji, a także niska rozdzielczość grawitacyjna. Badacze zastosowali jednak innowacyjne modelowanie, które pozwoliło uwzględnić szczegółowe granice lądów i oceanów. Dzięki temu SLR zyskało zupełnie nowe oblicze, jako narzędzie monitorowania zmian masy oceanicznej w długim okresie.

- W ostatnich dekadach ocieplenie klimatu doprowadziło do przyspieszonej utraty lodu lądowego, co odgrywa coraz większą rolę w napędzaniu wzrostu poziomu mórz na świecie - powiedział prof. Jianli Chen, podkreślając, że topnienie lodu lądowego, zwłaszcza w Grenlandii, odpowiada dziś za większość wzrostu poziomu oceanów.

Topnienie lodowców i podgrzewanie wody

Z analizy wynika, że aż 60 procent wzrostu poziomu morza w badanym okresie można przypisać zwiększeniu masy oceanów, z czego ponad 80 procent pochodziło z topniejących lodowców i pokryw polarnych. Ocieplające się oceany, które pochłaniają niemal 90 procent nadmiaru energii cieplnej w klimacie, odpowiadają za resztę, poprzez rozszerzalność cieplną wody. To właśnie odróżnienie tych dwóch czynników, masy i objętości, było możliwe dzięki wykorzystaniu satelitarnego lasera w nowym ujęciu.

Źródło: Hong Kong Polytechnic University

Publikacja: Yufeng Nie et al, Barystatic sea level change observed by satellite gravimetry: 1993-2022, Proceedings of the National Academy of Sciences (2025). DOI: 10.1073/pnas.2425248122

