W koszarach w Heverlee (Louvain) właśnie odbyła się oficjalna ceremonia przekazania Pułkowi Operacji Specjalnych belgijskich sił zbrojnych pierwszych przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (PPZR) Piorun. Belgijski minister obrony Theo Francken osobiście wręczył systemy, podkreślając ich znaczenie. "To kluczowa zdolność dla naszych sił specjalnych i operacji powietrznodesantowych, a także konkretne wzmocnienie obrony powietrznej - na którą czekaliśmy 16 lat" - oświadczył minister.

Proces zakupu rozpoczął się w maju 2025 roku podpisaniem listu intencyjnego przez ministrów obrony Polski i Belgii w zakładach Mesko w Skarżysku-Kamiennej. Dokument na dobry początek przewidywał nabycie od 200 do 300 zestawów. W lipcu zatwierdzono budżet na pierwszą partię 40 wyrzutni i kilkaset rakiet za 137 milionów euro. Dostawy ruszyły błyskawicznie, co świadczy o wysokim priorytecie nadanym przez Belgię zamknięciu luk w obronie powietrznej krótkiego zasięgu.

Przenośne przeciwlotnicze systemy rakietowe (PPZR) Piorun w Belgii

Pierwsza transza właśnie trafiła do elitarnego Pułku Operacji Specjalnych. To wydarzenie umożliwi szybkie zbudowanie zdolności operacyjnych i pozwoli przeprowadzić praktyczne testy systemu przed większymi zakupami. Belgia na co dzień używa francuskich systemów Mistral-3. Piorun może służyć jako uzupełnienie, szczególnie wobec rosnącego zagrożenia dronami i celami odbywającymi loty na małych wysokościach, które wysyłane są nad strategiczne obiekty w krajach UE w ramach rosyjskich akcji dywersyjnych.

Piorun to głęboka modernizacja starszego systemu Grom, opracowana przez Mesko S.A. we współpracy z CRW Telesystem-Mesko i Wojskową Akademią Techniczną. Kluczowe ulepszenia obejmują czterokrotnie zwiększoną czułość głowicy naprowadzającej na podczerwień, nowy mechanizm startowy, optoelektroniczny celownik oraz wysoką odporność na zakłócenia. Sama rakieta ma głowicę bojową o masie 1,82 kg, zasięg do 6500 m i pułap rażenia do 4000 m. Jest lekka, może być przenośna przez jednego żołnierza i jest skuteczna przeciwko samolotom, śmigłowcom, dronom oraz pociskom manewrującym.

Belgijska armia stawia na polską broń do eliminacji dronów

System przeszedł chrzest bojowy na Ukrainie od lutego 2022 roku, gdzie udowodnił wysoką skuteczność. To właśnie ten fakt znacząco zwiększył globalne zainteresowanie tym systemem Piorun. Obecnie w Polsce trwają prace nad kolejną generacją, a mianowicie Piorunem NG, który ma oferować jeszcze lepsze możliwości.

Belgia tym samym dołączyła do grona użytkowników Pioruna, obok m.in. Norwegii, Estonii, Łotwy, USA, Gruzji, Słowacji i Mołdawii. Przekazanie systemów Belgii to sukces Mesko i przykład pogłębionej współpracy polsko-belgijskiej w NATO. Jak wskazują eksperci militarni, w erze rosnącego zapotrzebowania na mobilne systemy obrony powietrznej, Piorun umacnia pozycję Polski jako kluczowego eksportera nowoczesnego uzbrojenia w Europie.

Setki Piorunów w Wojsku Polskim

Od 2020 do 2023 roku produkcja Piorunów nie przekraczała 300 sztuk rocznie, ale się to zmieniło. Mesko niedawno podawało, że osiągnęło nawet 600 sztuk i 1000 sztuk pocisków rocznie. Renata Gruszczyńska, prezes Mesko, przyznała, że moce produkcyjne są systematycznie zwiększane, tak aby osiągnąć 1500, 1700, a następnie do ponad 2000 sztuk rocznie.

Ostatni największy kontrakt zrealizowany przez Mesko dla polskiej armii na dostawę Piorunów podpisano w 2016 roku, a sprzęt trafił do żołnierzy w 2019 roku. Wówczas Mesko zobowiązało się dostarczyć 420 wyrzutni i 1300 sztuk pocisków w cenie 932 milionów złotych.

