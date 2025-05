W ciągu 67 lat dokumentowanych nurkowań głębinowych udało się wizualnie zbadać tylko od 0,0006 do 0,001 proc. głębokiego dna oceanicznego. Nawet przy najwyższym szacunku to zaledwie 3 823 km², czyli nieco więcej niż powierzchnia amerykańskiego stanu Rhode Island i tylko jedna dziesiąta Belgii. Co gorsze, 30 proc. tych danych to niskiej jakości czarno-białe zdjęcia wykonane przed 1980 rokiem.