Według raportu w Polsce to głównie kobiety wykonują zajęcia, którym zagraża AI. W przypadku 20. najbardziej zagrożonych profesji kobiety stanowią 28 proc. zatrudnienia, a mężczyźni 17 proc. Choć może się wydawać, iż to niewiele - jest zgoła inaczej. Zagrożonymi przez AI profesjami zajmuje się bowiem obecnie aż 3,68 mln Polaków. Na co AI ma wpływ?

Jak przebiega taki proces przygotowywania kampanii reklamowej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji? Choć może się wydawać, że AI zastępuje cały szereg osób, to w rzeczywistości nie do końca tak to wygląda. Faktem jest jednak, że na miejsce niektórych z nich wchodzi kilku innych specjalistów. Na przykład pracownicy, którzy zawodowo zajmują się tworzeniem grafik i filmów z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji. Jak to wygląda? Usprawnia proces i daje wiele możliwości, ale jednocześnie jak przekazała w rozmowie z innpoland.pl Anna Zborowska, która działa właśnie w tej profesji, AI wciąż jest tendencyjne w tworzeniu postaci.