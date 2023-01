Google masowo zwalnia pracowników, a ci nie wiedzą co się dzieje

Dawid Szafraniak Technologia

Niedawno świat obiegła informacja o masowych zwolnieniach pracowników Google. Firma usprawiedliwia się zatrudnianiem ich w zupełnie odmiennych realiach makroekonomicznych. Mimo to nie obyło się bez dużego zamieszania. Spora część tych, która utrzymała swoje posady nie do końca wie, co się wokół dzieje. Czyżby nie tylko Twitter miał problemy z przepływem informacji i zarządzaniem?

Zdjęcie Google zwalnia 12 tysięcy osób. / AFP