W kontekście Pixela 7

problem zdaje się występować w przypadku nagłej zmiany temperatury. Może to być np. wtedy, gdy na mroźnym powietrzu telefon jest wyciągany z kieszeni lub w czasie wejścia do ogrzewanego pomieszczenia. Tak czy inaczej, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.

Google umywa ręce

Najgorszym w całej sprawie jest fakt, że Google nie chce uznać naprawy tej usterki za usługę w ramach gwarancji. Tak przynajmniej sugerowała odpowiedź supportu na maila napisanego przez jednego z poszkodowanych właścicieli.

To jednak może się dość szybko zmienić, gdy firmową skrzynkę zaleją kolejne maile od niezadowolonych użytkowników. Na forach pojawia się coraz więcej stosownych tematów, co tylko potwierdza obawy, że jest to usterka fabryczna. Pytanie, czy dotyczy ona smartfonów na całym świecie?

W takiej sytuacji Google powinno zabrać się do roboty i jak najszybciej pomóc klientom, których nowe urządzenia są zwyczajnie wadliwe. Jak widać na załączonych zdjęciach, nie jest to problem, wobec którego da się przejść obojętnie.